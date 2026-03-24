民間響應攜手榮邦 林佳龍：外交部正式成立「榮邦經貿辦事處」

外交部長林佳龍23日受邀出席「里仁史瓦帝尼文化節」開幕儀式，他感謝里仁公司率先響應「榮邦計畫」，成立「榮邦經貿公司」，為了回應這份民間的支持力量，林佳龍並宣布外交部正式成立「榮邦經貿辦事處」，攜手民間企業透過榮邦計畫實踐總統賴清德打造台灣成為「經濟日不落國」的願景，與友邦共創繁榮。

林佳龍指出，2025年4月，他以賴清德總統特使身分率領產業團出席史瓦帝尼王國國王恩史瓦帝三世的華誕慶典。同年7月，產業界再組隊前往史國考察投資環境，「我們一步一步，讓台史交流化為更具體的合作」。

林佳龍並特別感謝里仁公司率先響應「榮邦計畫」，成立「榮邦經貿公司」，讓史國的優質產品走進台灣，也讓更多人認識台灣的友邦。林佳龍也提到，很高興在中華民國全國工業總會、國際經濟合作協會與大肚山產業創新基金會等公協會支持下，已經有12家企業加入響應。

為了回應這份來自民間的支持力量，林佳龍宣布外交部正式成立「榮邦經貿辦事處」，攜手民間企業透過榮邦計畫整合技術、資金與人才，並藉由「以大帶小、公私協力、軟硬兼施、內外循環」的策略，結合民間企業的創新思維與能量，擴大與友邦經貿繁榮的加乘效益，實踐賴總統將台灣打造為「經濟日不落國」的願景，與友邦共創繁榮。

林佳龍表示，台史兩國邦誼邁入第58年，在農業、醫療、教育及婦女賦權等領域緊密互動熱絡，外交部積極協助史國建設「台灣產業創新園區」（TIIP），並期待吸引更多台商與外資進駐，讓台灣的經濟實力在非洲落地生根。

會後，林佳龍也在門市認真逛了一圈，他提到門市內的馬魯拉果護膚油、巧克力，還有蜂蜜辣椒醬、草莓辣椒果醬都各具特色，他更推薦大家親自到全台里仁門市選購、體驗，一起用行動支持友邦。