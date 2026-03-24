第2季公債暨國庫券發行金額1,900元 國庫券視情況保留彈性調整空間

電動機車龍頭Gogoro創辦人陸學森傳出欠債1.5億元後跑路，近日遭大股東、潤泰集團總裁尹衍樑跨海追訴，曾經的新創紅人如今的處境令人唏噓。Gogoro的「前朝治理」出了什麼問題？尹衍樑為何大動作討債？

2026-03-24 07:01