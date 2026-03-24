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第2季公債暨國庫券發行金額1,900元 國庫券視情況保留彈性調整空間

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

財政部暨央行公布115年度第2季（4至6月）公債與國庫券發行規劃，整體籌資節奏穩健，兼顧短中長天期配置，總計公債發行金額達1,350億元，國庫券則規劃先發行550億元，視市場情況亦保留彈性調整空間，以因應資金調度需求並維持金融市場穩定。

在公債發行方面，4月將率先推出2年期「115乙2期」新發行公債，預計於4月14日標售、4月17日發行，金額為300億元；隨後於4月21日辦理10年期「115甲3期」增額發行，同樣規模300億元，於4月24日發行。

5月則安排兩檔標售，分別為5月14日進行2年期「115乙2期」增額發行300億元，並於5月19日發行；以及5月26日標售30年期「115甲5期」新發行公債，發行金額200億元，5月29日交割。進入6月，將於6月9日標售10年期「115甲6期」新發行公債，規模250億元，並於6月12日發行。

整體觀察，第2季公債發行涵蓋2年、10年及30年等多元年期，顯示財政部持續優化債務結構，透過短中長期債券搭配，有助分散再融資風險，並提供市場不同期限投資工具，滿足壽險、銀行及法人機構資產配置需求。

國庫券方面，4月將發行兩檔短期票券，分別為182天期「財115-5期」與91天期「財115-6期」，標售日期為4月10日與4月14日，發行日則為4月13日及4月15日，發行金額各為300億元與250億元。至於5月及6月是否加發，將視市場資金狀況及國庫收支情形，必要時機動辦理。

市場人士指出，在當前國際金融環境仍受利率政策與地緣政治影響下，政府債券發行節奏與天期配置更顯關鍵。透過穩定且具彈性的發行規劃，不僅有助維持公債殖利率曲線平穩，也可作為市場利率定價的重要參考指標。

金融市場 資產配置 公債殖利率

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