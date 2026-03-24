國際能源波動 TPCA呼籲PCB納關鍵能源調度保障清單

中東戰火衝擊全球約8 ~ 10%的原油供給，並引發國際能源與油價波動，台灣電路板協會TPCA發布最新報告指出，期盼政府將PCB產業正式列為「關鍵基石產業」，拋出6點建議包含將其納入「關鍵能源調度保障清單」。在限電或能源緊急狀態下，優先維持基本生產能力，守護全球電子供應鏈。

該協會指出，高度肯定政府近年在推動能源轉型與維持油電穩定上的努力與成果。面對當前中東局勢引發的國際能源劇烈波動，建請政府持續發揮穩定經濟大局的角色，盡力維持國內油電供應與價格的相對穩定，避免短期內出現過度劇烈的波動與漲幅，給予產業界充裕的應變緩衝期。同時建議進一步提升能源政策與供應資訊的透明度，及早揭露可能的風險與調整方向，使企業能據以做好風險評估與營運管理。

該協會指出，呼籲政策確立戰略地位與供電順位：確立PCB為國家電子產業基石，將其納入「關鍵能源調度保障清單」。在限電或能源緊急狀態下，優先維持基本生產能力，守護全球電子供應鏈。

其次，能源價格穩定與漸進機制：維持油電價格平穩，若因成本壓力須調整，應採「漸進緩漲」原則，並提早預告，避免劇烈波動衝擊企業成本控管。

第三、資訊透明化與預警防範：建立「能源供需透明看板」，定期揭露LNG船期到位資訊與安全存量，以數據化解除市場斷氣疑慮。同時致力維持基載穩定，若需計畫性限電建請提早通報；極力防範突發壓降，避免精密製程設備損害與良率損失。

第四，加速基載去風險化：加速天然氣接收站建設，並以核能作為「安全基載」。建請加速核三廠實質延役，補足氣源儲量天數不足之國安風險，作為關鍵應變電力；並優先完成桃、竹產業聚落之「雙迴路電網強化計畫」。

第五，建立碳成本緩衝機制：若因政府能源調度（如緊急啟用高排碳發電）導致企業碳費增加，應建立豁免或扣抵機制。確保企業在應對地緣衝突與能源風險時，不致面臨環保法規的雙重處罰。

第六，擴大韌性投資抵減：針對企業自主建置儲能系統及AI節能設備，提供更具誘因的實質投資抵減與專案低利融資，將企業端轉化為電網的「韌性調節節點」。