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吳宗信：台美太空援助法案助加速互利互補合作模式

中央社／ 舊金山23日專電
國家太空中心主任吳宗信。聯合報系資料照／記者黃仲裕攝影
國家太空中心主任吳宗信。聯合報系資料照／記者黃仲裕攝影

國家太空中心主任吳宗信今天在華府表示，美國眾議院委員會日前通過NASA授權法案並納入「台美太空援助法案」，有機會加速台美太空「互利互補」合作關係；雙方基於印太地區安全的共同利益可盡快敲定合作模式。

美國眾議院委員會上個月通過「美國國家航空暨太空總署」（NASA）授權法案，並納入跨黨派的「台美太空援助法案」（TASA Act），強化台美太空合作。

國家太空中心（TASA）主任吳宗信今天在華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）線上研討會指出，這將加速台美在太空領域合作的發展，促進雙方互利、互補關係。

吳宗信說，美國在太空技術方面具領先優勢，而台灣具備強大製造能力。美國企業可運用台灣實力加速發展，推動太空產業及整體太空基礎建設的工業化。此外，基於印太地區共同安全利益，雙方可展開討論、推動合作，並在短時間內敲定合作模式。

吳宗信表示，太空經濟時代到來，在量產方面，台灣製造能力獲全球肯定，在電子、半導體及精密製造方面的實力有目共睹。他舉例，台灣有企業（群聯）已與美國公司合作，規劃建置月球資料中心，之前還參與了NASA的毅力號（Perseverance）火星任務，相關設備已在火星上運作多年，可見台灣在電子設備領域實力堅強。

他強調，美國企業可把握機會與台灣廠商合作，擴大相關技術生產規模，讓太空相關應用變得更加普及，走入日常生活，甚至在國家安全領域中發揮更重要的作用。

吳宗信赴華府參加衛星產業會議，受邀在CSIS參與研討會，與談者還包括CSIS航太安全計畫資深顧問帕瑞克（Chirag Parikh）、航太安全計畫主任賓根（KariBingen）。

吳宗信表示，希望透過這次到華府的機會實現3個目標；第一，強化與國際夥伴的互動與連結，特別是美國企業與產業界；第二，推動台灣成為全球太空供應鏈中一個可靠的合作夥伴；第三，探索更多機會，尤其是台美之間的商業合作與技術合作。

吳宗信強調，台灣期盼與美國和國際夥伴共同強化印太地區韌性。太空能力極為重要，能強化台灣嚇阻力與韌性，在緊急情況下海纜遭到切斷，通訊韌性就必須仰賴太空系統來支撐，台灣需善用國際資源，特別是美國的商業太空能力，來達成這些目標。

吳宗信也分享台灣的發展，表示太空產業在台灣象徵一種無限的可能，對年輕世代深具啟發作用，未來將在經濟成長中扮演非常重要的角色，就像半導體產業所成就的一樣，「在國家安全層面至關重要」，政府已加碼投入資源，大眾也認知到其重要性。

展望未來，吳宗信說，國家太空中心未來在台灣不僅會持續推動太空經濟發展，也必然會在國家安全上扮演更重要的角色。

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