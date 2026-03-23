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看病前先問AI已成就醫習慣？ 醫揭臨床觀察「這一點」...恐已是趨勢

東南亞平台Grab 併購台灣foodpanda

聯合報／ 記者彭慧明邱琮皓／台北報導
「東南亞Uber」之稱的數位企業龍頭Grab（圖），將以六億美元現金收購德商Delivery Hero旗下foodpanda台灣外送事業。示意圖／路透
「東南亞Uber」之稱的數位企業龍頭Grab（圖），將以六億美元現金收購德商Delivery Hero旗下foodpanda台灣外送事業。示意圖／路透

有「東南亞Uber」之稱的數位企業龍頭Grab與德商Delivery Hero昨天宣布達成協議，Grab將以六億美元（約新台幣一九二億元）現金收購Delivery Hero旗下foodpanda台灣外送事業。

此案仍須經主管機關公平會核准，預計今年下半年完成交易、明年上半年完成移轉。若這次收購成局，Grab將首度進軍台灣，成為第九個國際市場，並取得台灣最大外送平台地位，服務涵蓋廿一縣市。

針對Grab擬收購foodpanda台灣，公平會昨回應，知悉相關訊息，但尚未收到申請案，未來評估後，若確定整體經濟利益大於限制競爭之不利益，才會依規定放行。若否則可能再議。二○二四年底公平會禁止UberEats與foodpanda兩大外送平台結合案，即是一例。

foodpanda台灣外送事業可能易主。示意圖／記者蘇健忠攝影
foodpanda台灣外送事業可能易主。示意圖／記者蘇健忠攝影

Grab是東南亞領先的超級應用程式，業務涵蓋外送、交通移動與數位金融服務三大領域，服務範圍遍及東南亞八個國家、逾九百個城市。透過單一Ａｐｐ，數百萬用戶可訂購餐點或生鮮、寄送包裹、叫車或搭乘計程車、線上支付，使用貸款與保險等服務。

根據Grab公告，foodpanda台灣去年創造十八億美元（約新台幣五七四點八億元）平台交易金額，EBITDA也達成獲利。

Delivery Hero長期在東南亞虧損，逐步退出亞洲，除了出售台灣業務給Grab，也已經停止泰國業務與規畫賣出東南亞其他地區業務。

交易完成前 foodpanda正常營運

二○二四年Uber Eats曾以九點五億美元現金與購買三億美元Delivery Hero股權的條件收購foodpanda台灣業務，因台灣公平會否決而告吹，這次Grab規畫以六億美元收購foodpanda台灣外送事業，開價比Uber Eats低。

foodpanda台灣表示，交易完成前維持正常營運，所有服務、消費者權益、合作關係及營運模式，不受此協議影響，以維護消費者、合作商家及外送夥伴權益為優先考量。

Grab集團執行長兼聯合創辦人陳炳耀（Anthony Tan）表示，Grab以在高密度、高交通流量城市中管理複雜外送物流體系的經驗，非常符合台灣繁忙的都會環境。

他說，台灣約兩千三百萬人口對於行動優先服務的需求與Grab每日服務的東南亞消費者相似，看好在台灣餐飲與生鮮外送市場有相當可觀的成長機會；將導入旗下ＡＩ產品模組，包括自主開發的在地化地圖技術GrabMaps。

依據交割時程，此交易對Grab今年集團營收預測（四十點四億美元至四十一億美元）產生正向貢獻。

Grab今年調整後EBITDA預測為七億至七點二億美元，預計於二○二八年額外帶進至少六千萬美元的新增調整後EBITDA，達到二○二八年十五億美元目標。

公平會 數位金融 應用程式 Grab foodpanda uber eats 併購

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