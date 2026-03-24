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中東戰爭爆發基於穩物價考量 4月電價有望凍漲
今年上半年電價費率審議會將於周五（27日）召開，由於此次審議遇上2月底中東戰爭爆發、國際油氣價格大漲，物價蠢蠢欲動，據了解，基於穩物價考量，4月電價有望凍漲。
經濟部表示，電價是否調整由電價費率審議會決定，審議會將考量產業情況、民生物價、國際燃料價格及台電財務，做出合適決定。
行政院長卓榮泰日前在立法院回應立委質詢電價議題時表示，「（凍漲）這兩個字不宜在這裡（指國會）講」，但他當然希望國人生活在這個時間點，能夠比較平穩安定度過；經濟部長龔明鑫日前則表示，將向電價審議會表達，現階段穩定物價，對國家運作較好。從政府態度觀察，外界認為4月電價有望凍漲。
在新冠肺炎疫情結束後，台電結束凍漲，近三年電價多有調漲，以反映國際油氣價格與發電成本、解決台電財務困境。台電去年轉虧為盈、稅後盈餘729億元，中止連三年虧損。
中東戰爭爆發後，荷莫茲海峽持續被封鎖，導致過去近一個月國際油價大幅上漲。官員分析，台灣能源轉型期程剛好遇到「以氣代煤、推動多元綠能」，在國內對天然氣需求漸增情況下，外界都擔心電價調整。
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