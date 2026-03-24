經部再保證 絕無斷氣危機…祭四大措施穩定物資供應

外媒報導卡達液化天然氣供應恐中斷，引發台灣面臨斷氣疑慮。經濟部昨（23）日再次強調絕無天然氣短缺危機，國內已完成5月底前天然氣供應與船期調度的準備，6月已規劃增加進口非中東地區的天然氣，以確保供應穩定。

英國《金融時報》報導，隨著最後一批從波斯灣出發的液化天然氣（LNG）載運船陸續抵達目的地，預計十天內，中東液化天然氣供應將面臨中斷風險，全球天然氣供應恐出現「斷崖式」下滑，報導並點名對台灣等高度依賴該區域能源供應國家造成衝擊。

經濟部昨日指出，我國天然氣進口來源早已多元分散至14國，並非單一依賴中東地區，因中東戰事影響，中油擴大調度非中東氣源因應，以充裕氣源確保國內所需。

經濟部表示，中油盤點氣源均充足無虞，台電天然氣發電機組亦依既定排程操作，同時備妥具體因應，確保供電穩定。

另外，經濟部長龔明鑫昨日針對「中東戰事對國內石化原料及下游產品之影響」召開會議，將推動四大措施，包括，第一，協調石化大廠優先滿足內需，降低影響；第二，籲請業者合理反映成本，切勿因預期心理而調漲價格；第三，嚴防惡意囤積及哄抬物價；第四，情勢追蹤與供料調度，經濟部將與業者保持密切聯繫，協助媒合。

龔明鑫表示，經濟部啟動相關物資監控與因應機制，現階段以「優先穩定國內供應、降低產業衝擊」為核心目標。

氦氣供應方面，過往因價格因素多自卡達進口，經與國內供應商確認，目前可由美國替代進口，整體供應量無虞。此外國內半導體大廠多已建置循環回收系統，有助提升供應韌性。

石化原料方面，針對仰賴中東進口的甲醇、聚乙烯及聚丙烯等材料，除積極協助業者拓展替代進口來源，亦將盤點國內業者餘裕庫存，視需求適時跨企業調援。

下游民生所需的塑膠用品，目前零售通路庫存充足，供貨正常。針對部分曾因市場因素減產的塑膠包材業者，經濟部確認產線量能完備，已協調業者視市場需求隨時協助恢復生產。