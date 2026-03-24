Grab 收購 foodpanda 台灣 併購案...還要過三關

Grab收購foodpanda台灣，是Grab驗證其「超級 App」模式能否走出東南亞文化圈的關鍵試驗。不過這筆6億美元投資能否實現，還要看對手、法規和敏感的中資議題。

即便Grab是東南亞霸主，但在台灣要面對早已高度成熟的外送平台，並且面對Uber／Uber Eats雙服務直接競爭。

目前Uber服務透過「Uber One」整合叫車與外送，建立極高用戶忠誠度，根據資策會MIC調查，Uber Eats與foodpanda台灣的差距逐年縮小。Grab未來雖極有可能引入叫車服務，但在此前如何留住foodpanda粉絲，並與Uber One抗衡，是首要難題。

在法規上，2024年Uber Eats擬併購foodpanda，最後因為市占率過高的「不利益」因素，功虧一簣。Grab雖然是新進者，在法規層面看似較易過關，但實則暗藏玄機。例如Grab一來就成為台灣第一大外送平台，而且Uber還是Grab最大股東，很難說雙方將來毫無合作或利害關係。另外，台灣目前正在「外送專法」立法的最後階段。未來法規對於外送員的最低報酬保障、保險義務及平台收費透明度將有嚴格規範。Grab在東南亞習慣的彈性成本模式，在台灣高勞權意識的法治環境下，營運成本勢必大幅墊高。

第三是難以迴避的中資疑慮。Grab早期投資人包含中國大陸的滴滴出行等業者，即使因為赴美上市，中資持股比率降低，但以台灣對數位平台監管日趨嚴格的氛圍下，經濟部投審會對其資金來源與數據安全性的審查，可能成為併購時程的變數。