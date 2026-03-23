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因應中東情勢！經濟部祭四措施 穩定氦氣、石化原料供應

經濟日報／ 財經組／台北即時報導
經濟部部長龔明鑫23日針對「中東戰事對國內石化原料及下游產品之影響」召開會議。圖／本報資料照片
經濟部部長龔明鑫23日針對「中東戰事對國內石化原料及下游產品之影響」召開會議。圖／本報資料照片

經濟部部長龔明鑫23日針對「中東戰事對國內石化原料及下游產品之影響」召開會議。經濟部表示，將推動四大措施，穩定氦氣、石化原料及產品供應，包含協調石化大廠優先滿足內需、籲請業者合理反映成本、嚴防惡意囤積及哄抬物價、情勢追蹤與供料調度。

龔明鑫23日邀集產發署、能源署、商業署及中油公司等相關單位研商對策，他指示，鑒於近期中東局勢動盪，引發產業對於半導體製程所需氦氣、石化原料及下游產品供應與價格波動之疑慮，經濟部啟動物資監控與因應機制，現階段以「優先穩定國內供應、降低產業衝擊」為核心目標，籲請國人及企業安心。

在氦氣供應方面，過往因價格因素多自卡達進口，經與國內三大氣體供應商確認，目前可由美國替代進口，整體供應量無虞。此外，汲取2021年氦氣短缺經驗，國內半導體大廠多已建置循環回收系統，有助提升供應韌性。

在石化原料方面，針對仰賴中東進口之甲醇、聚乙烯及聚丙烯等材料，經濟部除積極協助業者拓展替代進口來源，如甲醇改由美國、馬來西亞及汶萊等地供應，以分散供應風險外，亦將盤點國內業者餘裕庫存，視需求適時進行跨企業調援。

至於下游民生所需的塑膠用品，目前零售通路庫存充足，供貨正常。針對部分曾因市場因素減產之塑膠包材業者（如塑膠袋、膠膜及容器等），經濟部確認其產線量能完備，已協調業者視市場需求隨時協助恢復生產，確保民生供應鏈穩定。

經濟部將透過跨部會協調、產業合作及即時應變作為，優先保障國內供應鏈基本運作，確保關鍵原物料穩定供應與價格合理，並持續推動四大措施，以減輕石化及下游產業衝擊。

首先，協調石化大廠優先滿足內需：已協調石化大廠優先供應國內市場，盡力滿足中小企業及民生消費下游需求，降低國際貨源變動對國內供應鏈的影響。

第二，籲請業者合理反映成本：針對使用既有合約價或既有庫存原料生產之產品，籲請業者應以合理價格供應市場，切勿因預期心理而調漲價格，以共同維護國內物價穩定。

第三，嚴防惡意囤積及哄抬物價：請上游大廠督促其下游中盤商不得有異常採購囤貨及延後出貨之情形，呼籲企業理性採購，以維持市場秩序並穩定民生物價。

第四，情勢追蹤與供料調度：與業者保持密切聯繫，針對原有穩定石化料源而發生缺料之製造業者，可透過經濟部成立的專線電話協助媒合（02-2701-1669轉105~107）。

龔明鑫 經濟部 中東情勢

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