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落實AI等領域人才永續 賴總統：持續投入研究資源

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導

賴清德總統23日下午出席「第29屆國家講座主持人、第8屆國家產學大師獎暨第69屆學術獎頒獎典禮」，肯定得獎人在AI、半導體、綠能、公共衛生與精準醫療等領域的卓越貢獻，並強調政府將持續投入資源，打造更完善的研究環境，落實人才永續。

賴總統致詞提到，該屆得獎人成就傲視國際，領域涵蓋AI、半導體技術、綠能與淨零碳排、公共衛生與精準醫療，以及兼具本土關懷與國際視野的人文社會科學。且各位得獎者從台灣出發，充分發揮這塊土地的多元包容、優質民主與尖端科技，不斷探究真理，進而提升全人類的共同福祉。

賴總統表示，面對全球競逐頂尖人才的挑戰，政府的目標非常明確，不只要為人才造橋更要為學術鋪路，要用最實質、穩定的支持，讓台灣落實人才永續，成為全球頂尖教研人才能夠發揮所長、安心生根的夢想之地。

賴總統說，為了創造更彈性、開放的環境，政府積極推動的「高等教育深耕計畫」已經進入第二期，從2023年開始到2027年，五年投入970億元，促進高教多元發展，也協助大學追求國際一流地位及發展研究中心。

2024年和2025年，政府也分別開始推動「提升教研人員待遇計畫」及「高等教育人才永續發展促進計畫」，以因應高教人才斷層問題，包括補助研究型大學延攬及留任優秀「初聘」教師，強化新進教師的延攬與留任機制，也要建立長期穩定待遇與學術職涯發展。

賴總統表示，今年教育部對於「高等教育人才永續發展促進計畫」，也配合韌性特別條例，爭取挹注60億元特別預算，希望有更多的頂尖人才，一起投入台灣的高等教育，持續提升整體教學與研究品質，同時期待台灣的頂尖研究能夠為世界做出更多貢獻。

賴總統提到，他去年出席「台灣橋樑計畫」開幕式，這項計畫是世界和平基金會與中研院、台灣大學共同主導，並聯合全國10所頂尖學術機構一起推動，邀請諾貝爾獎得主來台進行交流，也激發台灣學研界追求頂尖研究的潛能。

他期待透過政府提供各種機會和資源，打造更好的研究環境，希望台灣未來30年在物理、化學、醫學等3個領域，至少增加3位諾貝爾獎得主。

賴總統表示，今日看到各領域卓越的得獎者，更加確信台灣絕對具備孕育諾貝爾獎得主的實力，台灣的學術及研發能量能為世界的變局找到解方，成為促進全球繁榮發展的關鍵力量，得獎者的成就是國家的驕傲。

賴總統強調，未來政府會繼續支持高等教育的國際連結，並建構更友善、更具競爭力的教研與產學合作平台，期待得獎人能在各自領域持續發光發熱，帶領下一代走向世界，讓台灣的韌性與競爭力不斷淬鍊、升級。

賴清德 AI

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