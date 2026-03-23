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小水力取能不取水 水利署盤點全台潛能點分布4溪

中央社／ 記者曾智怡台北23日電

政府推動第二次能源轉型，小水力扮演要角之一，其最大特色在於「取能不取水」， 不影響既有灌溉、供水或民生用水功能，2030年設置容量目標198MW。水利署已公開可優先推動潛能案場27處，主要分布蘭陽溪、烏溪、濁水溪及頭前溪。

小水力發電屬於因地制宜、分散型的再生能源，多為100kW至500kW以下的小容量案場。總統賴清德表示，小水力發電能深入社區提供乾淨能源，是強化電網韌性的重要力量，政府已將小水力納入能源轉型政策，透過產官學界跨域合作，讓小水力發電在能源轉型中發揮更大作用。

截至2025年底，小水力累積設置容量約182MW，達當年度180MW目標，2030年設置容量拚達198MW。

值得一提的是，國內已有小水力電廠售電給企業，新創企業恆水創電2023年6月在宜蘭安農溪完成「安農萬富」小水力發電廠，是全台第一座河川型小水力，裝置容量達100KW，因環境衝擊小，儘管發電量較低，早在案場動工前，就被台積電相中，簽下企業購售電協議（CPPA），為國內首張小水力CPPA。

能源署指出，國內大型水力發電場域多已開發且對環境衝擊較高，未來將優先以環境衝擊較低的小水力發電為發展方向，即利用水道、圳路、管渠及既有水利建造物的原有水量及落差。

推動策略方面，包括躉購費率容量3級距設計，提高小容量設置誘因；設置「小水力發電單一服務窗口」；規劃示範獎勵辦法等，鼓勵具公民（社區）參與、複合利用（防災韌性或公共效益）、生態環境友善的案場。

此外，技術研發精進也是關鍵，能源署表示，除透過法人科專等方式進行技術研發，提升發電效率與設備效能，並授權移轉供業者運用；個別業者亦可透過業界能專計畫申請補助，由政府分攤研發風險，透過公私協力促成技術提升與產業發展。

小水力推動主要涉及水利署、農田水利署等單位，其中，水利署已完成小水力發電潛力案場初步盤點，公開於水利署網站，主要分布於蘭陽溪、烏溪、濁水溪及頭前溪等中央管河川範圍內，共27處，以自辦、公開徵求、與台電合作等方式推動，潛能點裝置容量合計約 8.4MW。

根據能源署統計，目前全台已設置小水力案場近50處，未來潛在案場加入後，可望逐步增加至80至90處。

台積電 水利署

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