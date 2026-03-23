財政部：第2季擬增額發行乙類公債 助台鐵償債基金籌資

財政部今天公告115年度第2季公債發行明細，預定發行公債金額共5期、總金額新台幣1350億元，其中包括5月首度增額發行「115乙2期」公債300億元，主要是協助「台鐵局撥入資產及債務管理基金（償債基金）」籌資。

根據財政部公告，今年第2季預定發行公債金額共1350億元，4月新發行「115乙2期」公債300億元、增額發行「115甲3期」公債300億元，5月增額發行「115乙2期」公債300億元、新發行「115甲5期」公債200億元，6月新發行「115甲6期」公債250億元。

另為支應國庫資金調度需求，今年第2季將發行2期國庫券550億元，包括4月發行「財115-5期」國庫券300億元、「財115-6期」國庫券250億元，5、6月則將於必要時發行國庫券。

國庫署副署長馬小惠今天在例行記者會說明，第2季首次增額發行乙類公債，主要是今年乙類公債發行需求較大；4、5月所發行的乙類公債用途均為舉新還舊，將用於台鐵償債基金。

馬小惠表示，這是因為台鐵公司化後將先前債務移轉至償債基金，以往都是向銀行借款，考量其既有債務有相當規模，若在公債市場發行可取得較低利率，因此今年起會透過公債市場籌資，作為基金來源。

財政部說明，增額發行乙類公債可提升單期公債發行量，有助於促進市場活絡，同時在流動性提升後，亦可增加公債交易商參與競標的意願，降低政府發債成本。

檢視114年與115年前2季公債及國庫券發行情形，114年前2季發行11期公債金額共2885億元，發行5期國庫券金額共1600億元，115年前2季發行11期公債金額共2904億元，發行6期國庫券金額共1950億元。