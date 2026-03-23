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經濟部：天然氣5月已完成調度 6月增加非中東氣源

中央社／ 台北23日電
針對中東戰事引發的能源供應疑慮，經濟部今天再次強調，國內天然氣至5月底前已完成供應與船期調度準備，6月起也將增加非中東地區氣源，確保供氣穩定，表示絕無天然氣短缺之虞。圖／本報資料照片
針對中東戰事引發的能源供應疑慮，經濟部今天再次強調，國內天然氣至5月底前已完成供應與船期調度準備，6月起也將增加非中東地區氣源，確保供氣穩定，表示絕無天然氣短缺之虞。圖／本報資料照片

針對中東戰事引發的能源供應疑慮，經濟部今天再次強調，國內天然氣至5月底前已完成供應與船期調度準備，6月起也將增加非中東地區氣源，確保供氣穩定，表示絕無天然氣短缺之虞。

針對外媒報導卡達液化天然氣（LNG）供應恐中斷，恐影響台灣能源供應。經濟部今天透過新聞稿指出，能源應變小組每日盤點天然氣存量與調度情形，目前庫存均高於法定規範，整體供氣與供電維持穩定，呼籲民眾無須過度擔憂。

經濟部說明，台灣天然氣進口來源已多元分散至14個國家，並非單一依賴中東地區。因應近期中東情勢變化，台灣中油公司已擴大調度非中東氣源，以確保國內需求無虞。

在電力調度方面，中油與台電公司已建立供需聯繫及預警機制，能即時掌握市場需求並彈性應變。經濟部表示，目前中油盤點氣源充足，台電天然氣發電機組亦依既定排程運作。

經濟部進一步指出，為確保供電穩定，台電已備妥多項因應措施，包括強化機組運轉與維護、合理調度水力機組，以及推動需求面管理等，整體電力供應無虞。

中油 中東

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