外媒點名台灣天然氣供應恐中斷！經濟部回應了

針對外媒報導卡達液化天然氣供應恐中斷，引發台灣面臨斷氣疑慮。經濟部23日再次說明，國內5月底前，已完成天然氣供應與船期調度的準備，6月已規劃增加進口非中東地區的天然氣，以確保供應穩定，「絕無外媒報導所稱的天然氣短缺危機」。

根據英國《金融時報》報導，隨著最後一批從波斯灣出發的液化天然氣（LNG）載運船陸續抵達目的地，預計十天內，中東液化天然氣供應將面臨中斷風險。全球天然氣供應恐出現「斷崖式」下滑，報導並特別點名，此舉將對台灣等高度依賴該區域能源供應的國家造成衝擊。

對此，經濟部指出，我國天然氣進口來源早已多元分散至14國，並非單一依賴中東地區，因中東戰事影響，中油公司更擴大調度非中東氣源因應，以充裕的氣源確保國內所需。

而中油、台電公司雙方已有供需聯繫及預警機制，可即時掌握市場需求變化以作出因應。經濟部表示，目前中油公司盤點氣源均充足無虞，台電公司天然氣發電機組亦依既定排程進行操作，同時台電公司已備妥具體因應方案，包含強化機組運轉維護、合理調度水力機組、實施需求面管理措施等，確保我國供電穩定。

經濟部強調，能源應變小組每日盤點存量與調度，目前我國天然氣存量皆高於法定規範，國內供氣供電無虞，請國人放心。