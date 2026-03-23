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AI 軍備競賽推升用電 台綜院：1-2月產業用電年增1.31%

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導
台綜院電力景氣燈號與經濟成長率推估值。台綜院提供
台綜院電力景氣燈號與經濟成長率推估值。台綜院提供

能源轉型與經濟發展息息相關，賴清德總統近期更針對重啟核電議題釋出討論，引發外界對能源配比與供電穩定的高度關注。台綜院23日發布電力景氣指數（EPI），受惠於AI、5G及高效能運算需求爆發，半導體與電腦電子產業用電量持續擴增，累計今年1至2月全國產業用電量年增1.31%，顯示整體產業動能依舊維持成長走勢。

根據台綜院統計，2月適逢農曆春節假期，在工作日數減少的背景下，全國產業高壓以上用電量較去年同期下滑2.46%。然而，若排除春節落點差異，累計今年1至2月全國產業用電量仍年增1.31%；台綜院觀察台電高壓以上售電情況，累計1至2月整體產業用電量較去年同期成長0.88%。其中，製造業用電量微幅成長0.27%，服務業則在消費商機帶動下，用電量顯著成長3.53%。

半導體業作為本波景氣擴張的核心力量，表現格外亮眼。台綜院指出，在AI應用快速擴展與資料中心建置需求下，先進製程與先進封裝技術需求持續攀升，電子產品接單大幅成長50.7%，也讓2月半導體用電再現雙位數成長，累計1至2月則年增8.93%，電力景氣燈號續呈熱絡的紅燈，景氣擴張態勢明確。電腦、電子及光學製品業，也同樣受惠於伺服器及記憶體需求顯著回升，累計1至2月，該產業用電量較去年同期大幅成長10.36%，電力景氣燈號同樣高掛紅燈。

相對於高科技產業暢旺，傳統產業則面臨需求疲軟與國際競爭的雙重壓力，景氣仍處於築底階段。台綜院表示，化學材料業受海外同業產能過剩與低價競爭影響，累計1至2月用電量年減0.52%，電力景氣燈號續呈衰退的藍燈。鋼鐵業則因受到全球鋼鐵市場需求緩步回升，鋼價維持走升，市場信心已有逐步改善，不過1至2月用電量年減7.93%，整體產業仍處低檔調整階段，電力景氣燈號續呈衰退的藍燈。

機械設備業方面，台綜院表示，雖然半導體廠商擴產帶動相關設備需求，使得外銷訂單年增20.6%，但受美國301調查提高貿易不確定性影響，抑制接單動能且影響企業投資意願，1至2月機械設備業用電量年減2.17%，電力景氣燈號亦呈衰退藍燈。

台綜院表示，進入3月以來，國際局勢的變動為後續景氣增添不確定性。中東戰事升溫推升國際油價，可能加劇全球供應鏈壓力，並透過能源成本與運輸波動傳導至國內產業。儘管短期內AI相關需求具備強勁支撐，但在外部地緣政治與美國貿易政策不確定性的雙重干擾下，後續產業發展與投資動能仍需密切追蹤觀察。

景氣燈號 重啟核電

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