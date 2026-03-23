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影／台中國際會展中心開幕 盧秀燕：為國家經濟注射強心針

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中國際會展中心歷經５個月試營運，市長盧秀燕（中）和外貿協會董事長黃志芳今天舉行開幕典禮。記者黃寅／攝影
台中國際會展中心歷經５個月試營運，市長盧秀燕（中）和外貿協會董事長黃志芳今天舉行開幕典禮。記者黃寅／攝影

台中國際會展中心歷經５個月試營運，今天舉行開幕典禮，市長盧秀燕說，此時開幕無異是為國家經濟注射一劑強心針，更希望會展中心成為成為台灣拚經濟的金雞母、生生不息。外貿協會董事長黃志芳也說，當10年、20年之後回頭再來看這段歷史，會發現台中這座偉大的城市因為這個展覽館而改變了它的風貌，今天就是中台灣崛起的一個歷史里程碑。

包括立法院副院長江啟臣、中彰投和苗栗等縣市政府代表、多位立委和各國使節今天都參加這場開幕典禮，會中並安排多場表演。

盧秀燕說，最近全球都面臨關稅的衝擊、能源短缺和經濟的急遽變動，台中國際會展中心此時開幕無異是為國家經濟注射一劑強心針，希望會展中心成為台灣拚經濟的金雞母、生生不息，讓我們的國家、讓中部和讓台中市可以百業興旺、欣欣向榮、民富國強。今天一期落成開幕，緊接著會開始準備二期的動工興建。

她說，她常在講「開不了工的要開工、完不了工的要完工」，很感謝也很高興會展中心在她的任內可以及時地完成大家交付的任務，也讓這座百億的偉大建設向百工百業所有的產業英雄致敬、致謝，並獻上最大的祝福。

黃志芳說，現在已經承接了56檔的展覽，創造了全台灣所有場館開辦第一年的紀錄。這座展館要看的不是今年或者明年，如果把時間拉回到1985年，當台北世貿展覽館落成的時候，台北信義區幾乎是一片的稻田，誰能想像40年後世貿展覽館的旁邊會有台北101，還有無數棟的金融商辦科技大樓、五星級的酒店，成為台北市最強有利的經濟心臟。2008年南港展覽館一館剛剛落成的時候，南舘還只是一個普通的社區，但是今天南港也成為另外一個金融的新都心。

所以，他認為當10年、20年之後，當我們回頭再來看這段歷史的時候，會發現台中這座偉大的城市因為這個展覽館而改變了它的風貌，而今天就是中台灣崛起的一個歷史里程碑。

工具機公會理事長陳紳騰也致詞說，台中國際會展中心的啟用，回應中部產業界長年期待，補足台中作為精密機械與工具機重鎮卻缺乏國際級展館的關鍵缺口。未來透過會展中心可發揮「前店後廠」優勢，讓國際買主能由展覽延伸至實地參訪，深化交流合作，工具機公會也將在3月25日至28日舉辦開幕後第一展-「TMTS 2026台灣國際工具機展」，將吸引全球買主齊聚台中，展現台中強大的製造實力與產業鏈整合能力。

台中國際會展中心歷經５個月試營運，今天舉行開幕典禮。記者黃寅／攝影
台中國際會展中心歷經５個月試營運，今天舉行開幕典禮。記者黃寅／攝影

台中國際會展中心歷經５個月試營運，今天舉行開幕典禮，市長盧秀燕說，此時開幕無異是為國家經濟注射一劑強心針，更希望會展中心成為成為台灣拚經濟的金雞母、生生不息。記者黃寅／攝影
台中國際會展中心歷經５個月試營運，今天舉行開幕典禮，市長盧秀燕說，此時開幕無異是為國家經濟注射一劑強心針，更希望會展中心成為成為台灣拚經濟的金雞母、生生不息。記者黃寅／攝影

台中國際會展中心歷經５個月試營運，今天舉行開幕典禮。記者黃寅／攝影
台中國際會展中心歷經５個月試營運，今天舉行開幕典禮。記者黃寅／攝影

外貿協會董事長黃志芳形容，今天台中國際會展中心開幕，是中台灣崛起的一個歷史里程碑。記者黃寅／攝影
外貿協會董事長黃志芳形容，今天台中國際會展中心開幕，是中台灣崛起的一個歷史里程碑。記者黃寅／攝影

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