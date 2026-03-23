數位領域就業金卡近3年核發破千張 軟體技術開發最多

數位領域就業金卡推出近3年，數發部數產署今天表示，截至今年2月核卡數共1124張，其中，軟體技術開發為最大宗，占比約60%，顯示國際數位人才對台灣軟體產業環境具有高度興趣，也為台灣軟體開發產業注入能量。

國發會2018年推出就業金卡制度，延攬人才領域目前包含經濟、科技、教育、金融、文化藝術、數位、建築設計、法律、國防、運動、生技、環境等，以及國發會專案會商認定。

數產署今天舉行數位領域就業金卡推動成果記者會，數產署副署長黃雅萍致詞表示，台灣在數位科技與資通領域具備深厚實力，數發部於2023年5月公告數位領域就業金卡資格，希望吸引國際專業人才來台發展，至今實際核卡數達1124件，在就業金卡12大領域中位居第4名。

根據統計，取得數位領域就業金卡者中，以美國籍為最大宗，約30%（384件），接續為印度籍與新加坡籍，皆約6%。專長領域方面，以軟體技術開發最多，約60%；電腦程式設計、數位科技內容產製或擴散各為9%；網路安全為6%，電子商務為5%。

數位領域就業金卡持卡人畢凱俐（Carrie Peterson）表示，她來台約25年，起初為學習中文而來，返美後仍難忘台灣的人情味與創造力，決定在台灣深耕，創立教育科技新創團隊。來自馬來西亞的李軒（ShianLee）為無人機公司Alphaswift執行長，同樣受到台灣人情味吸引；他看好台灣在「非紅供應鏈」中的關鍵地位，已與台灣業者展開晶片設計與製造合作。

Google台灣人資長呂亞樵致詞表示，台灣具備科技實力、基礎建設與人才深度等3大優勢，並強調須持續打造多元人才庫；數位領域就業金卡促進國際人才與在地人才交流，激盪不同想法。Google在台灣已有來自超過40個國家的人才，多元性也展現在人工智慧（AI）發展歷程。

數發部說明，取得數位金卡的外國專業人才可享有多項便利措施，包括開放式個人工作許可，不僅本人可自由轉職或兼職，配偶也可在台工作；在台受聘或自行創業後，持卡人及依親親屬可加入全民健康保險。此外，金卡持有人可享有相關稅務優惠等權益，提供外國專業人才在台發展更具彈性的環境。

數發部表示，未來將持續推廣數位金卡制度，透過產業合作與人才社群交流等方式吸引更多國際數位專業人才來台發展，期盼藉由全球人才的加入，進一步強化台灣數位產業實力，打造更具國際競爭力的數位創新生態。