數位金卡核卡破千張 數發部：美籍人才占三成

數位發展部23日在台北digiBlock C數位創新基地舉辦「數位金卡‧來台不卡」記者會，宣布數位領域就業金卡開辦近三年，核卡數已突破千件，成為就業金卡12大領域中成長最快的類別之一，吸引逾千名國際數位專業人才來台發展。

數發部表示，截至2026年2月，數位金卡累計核發1,124件，其中以「軟體技術開發」為最大宗，占比約60%，顯示國際人才對台灣軟體產業具高度興趣。若以來源地區觀察，37%來自美洲、33%來自亞洲、26%來自歐洲；其中，美國籍達348人，占比30%居首，其次為印度72人及新加坡68人，各占約6%。

此外，Google台灣持有數位金卡人數超過40人，為持卡人數最多的外商企業，也反映跨國企業對台灣數位人才環境的高度需求。

數發部數位產業署副署長黃雅萍表示，台灣在數位科技與資通訊領域具備深厚基礎，但在全球人才競爭升溫下，吸引國際專業人才來台已成為關鍵政策方向。透過數位金卡制度，盼促進國際人才與在地產業交流合作，為台灣數位產業注入新動能。

記者會也邀請三位金卡持有人分享來台經驗，包括來自馬來西亞的李軒（Shian Lee）、美國的畢凱俐（Carrie Pederson）及西班牙的谷杰祈（Jordi Vallejo）。其中，李軒為無人機公司執行長，透過金卡制度可頻繁來台洽商，並已與台灣業者展開晶片設計與製造合作；畢凱俐則看好台灣開放的數位環境與透明法規，在台創業並聘用本地人才；谷杰祈則攜家人定居台灣，並為多家數位企業提供顧問服務，協助拓展國際市場。

在企業端應用方面，數發部亦邀請Google台灣人資長呂亞樵分享跨國攬才經驗，說明企業如何透過數位金卡制度引進並運用國際數位人才。

數發部指出，數位金卡申請門檻包括具備8年以上數位經濟相關經驗，或具世界前500大大學博士學位，亦或於相關領域任職且月薪達新台幣16萬元以上；若曾獲主管機關認可競賽獎項並具4年以上經驗者亦可申請。

取得數位金卡的外國專業人才，可享開放式個人工作許可，得自由轉職或兼職，配偶亦可在台工作；受聘或創業後，持卡人及依親親屬可加入全民健康保險，並享有相關稅務優惠，提供更具彈性的在台發展環境。

此外，線上社群「DIGI Gold Card Community」已聚集超過3,500名成員，透過交流產業趨勢與在台工作經驗，逐步形成跨國數位人才交流平台。

數發部表示，未來將持續推動數位金卡制度，結合產業合作與人才社群，吸引更多國際數位專業人才來台，進一步強化台灣數位產業實力，打造具國際競爭力的創新生態系。