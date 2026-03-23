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油價漲！卓榮泰竟稱「民眾要跟中油說謝謝」 蔣萬安一句話狠酸

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要跟中油說謝謝？網怒轟拿納稅錢補貼…反酸卓榮泰：你有沒有跟華航說謝謝

聯合新聞網／ 綜合報導
行政院長卓榮泰呼籲民眾感謝中油吸收13.2元漲幅，引爆網友怒轟拿納稅錢補貼，更有人拿近期惹議的208萬元包機事件狂酸「你有沒有跟華航說謝謝」。記者林伯東／攝影
行政院長卓榮泰呼籲民眾感謝中油吸收13.2元漲幅，引爆網友怒轟拿納稅錢補貼，更有人拿近期惹議的208萬元包機事件狂酸「你有沒有跟華航說謝謝」。記者林伯東／攝影

行政院長卓榮泰出席活動時表示，中油23日起汽油調漲1.8元，雖然看似不少，但若依國際油價計算，本應調漲15元，政府已吸收13.2元成本，單周約吸收34億元，自2月28日至今更累計達65億元。他並表示，「大家經過加油站應跟中油說謝謝」，希望民眾能感受到能源的珍貴。

卓榮泰指出，近期油價上漲主因來自戰爭因素，政府必須維持民生與物價穩定，包含油價與天然氣價格。他強調，若未適度吸收成本，恐對社會造成過大負擔，因此政府透過計算，讓中油承擔部分漲幅，以減緩衝擊。未來待國際情勢趨緩，也會採取方式協助中油財務，避免出現重大困難。

不過相關說法在網路上引發熱議，不少網友對「說謝謝」的說法表達不滿。有留言直言「人民納稅的錢是要謝三小啦？」、「最後還不是我的納稅錢買單」、「拿人民稅金補貼，人民還要感恩戴德？」、「謝你媽還不是全民納稅錢去補」，質疑補貼來源與說法不當。

也有網友指出，油價機制本來就有調節方式，「浮動油價就訂好規則了」，認為吸收與回補本來就是制度設計的一部分，並非單純「幫民眾省錢」。另有留言以反諷方式回應，「我剛加油忘了說謝謝，現在回去說還來得及嗎」，更有網友狂酸：「你有沒有跟華航說謝謝」，藉此諷刺卓榮泰先前引發外界質疑的208萬元低價包機赴日行程。

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