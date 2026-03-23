台商赴美投資升級為「在地化戰略」 KPMG：完整規劃與跨境整合成關鍵

在全球供應鏈重組與美國產業政策轉向的帶動下，台商赴美投資已從避開稅率轉為貼近市場與核心客戶在地化的戰略行動。進入美國市場不再只是產線遷移，而是牽涉產地認定、關稅配額與供應鏈可信度的綜合性戰略判斷。

KPMG安侯建業主席陳俊光表示，在高度不確定的地緣政治下，企業挑戰在於如何在複雜的稅務、補貼與勞動法規中做出具高度可執行性的決策。成功的布局必須建立在「完整規劃」與「跨境整合」基礎上，透過嚴謹的法規遵循與策略排程，將投資壓力轉化為下一階段的成長動能。

實務上，企業應靈活運用中長期稅務策略。KPMG 安侯建業副執行長暨國際稅主持會計師丁傳倫表示，企業除了關注關稅與貿易合規，更應主動爭取聯邦與各州政府的獎勵措施，如研發支出、在地就業或清潔能源等稅額抵減。丁傳倫提醒，透過及早對各州政策進行量化評估，能有效降低前期建置成本，確保初期營運現金流的穩定。

自川普於2025年4月以《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）對全球各國實施對等關稅政策，到美國最高法院於2026年2月20日裁定違憲為止，造成全球供應鏈大震盪的對等關稅政策雖然施行不到1年即退場，但可預期川普仍不會放棄以關稅作為與各國談判之籌碼，除了先以1974年《貿易法》第122條款取代對等關稅，另有232條款(1962年貿易擴張法)、201及301條款(1974年貿易法)等不同法源可作為川普調整關稅的依據。

在美國關稅政策仍充滿變數的情形下，稅務投資部執業會計師張智揚建議，企業應密切注意整體政策之走向及影響，運用「台美貿易協議」所爭取到232條款下免稅與最惠國稅率之成果，靈活搭配赴美投資與適用美國首次銷售原則等各面向之布局，以合規治理為前提，保持整體供應鏈之韌性與彈性，藉以因應美國恐將持續動盪不止的關稅政策。

KPMG安侯建業科技、媒體與電信產業主持會計師鄭安志指出，面對通膨與匯率壓力，台商赴美擴張時應優化資本結構。特別是有IPO計畫的企業，必須在初期建立符合美國與國際標準的財報合規性及內部控制系統，以利後續籌資，支應高額的海外營運與建設成本。

此外，KPMG顧問部副營運長陳傑曦觀察，相較於進度較慢的綠地投資（Greenfield），透過併購能快速獲取當地現成產能、既有客戶及在地人才。未來併購策略將具體聚焦於強化美國在地製造能力，並善用美墨加協定（USMCA）的區域關稅優勢，將供應鏈節點延伸至加拿大及墨西哥以降低營運成本，建立更具彈性的「北美生態圈」布局。最後，人才戰是成功決定因素。

KPMG安侯建業稅務投資部執業會計師丁英泰強調，美國就業法規與簽證規範嚴謹，外派規劃直接牽動稅負結構。隨著供應鏈在德州、加州、亞利桑那等地聚集，人才規劃需整合稅務、法規與留用機制，才能在政策波動中維持彈性，降低長期投資風險。

針對這波赴美浪潮，KPMG全球資產配置戰略諮詢中心主持會計師張維夫指出，自2020年成立該中心以來，KPMG 持續關注台商海外布局戰略，其中「赴美走廊」串聯台美兩地審計、稅務與顧問團隊，消弭地理距離與資訊隔閡。張維夫強調，KPMG扮演企業的戰略夥伴，從前期策略評估、選址規劃到營運執行，致力做台商國際化進程中最堅實的後盾。