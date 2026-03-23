油價波動帶來震盪 永豐投顧：AI 建設沒變數

永豐投顧表示，短聞焦點雖然在中東與油價，但是全球石油供應有剩餘。台灣企業年度獲利估計有三成成長空間，絕大部分來自AI供應鏈，在AI建設沒有變數的情況下，繼續逢低買進。

消息指出，在中東油路受阻後，美國財政部長貝森特表示將授權允許各國購買滯留在海上的俄羅斯石油。從供給面應對，油價威脅可能有解，對股市有利。

因為油價高漲，使得FOMC態度更加謹慎。FED主席鮑爾在會後的聲明已經給市場壓力，但是油價反映到物價有時間的延後，而油價如果短期能夠回軟，則影響有待評估，建議注意股市對消息面的反應。

從股市的表現可以看出，市場對於AI投資建設有長期的信心，因此硬體供應商股價頗為堅挺，不單是台灣AI概念股有表現，日本、南韓也展現相同邏輯，可長線投資。