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國泰金號召 逾萬人健康走

聯合報／ 記者藍鈞達／台北報導
國泰金控廿一日於台北美堤河濱公園盛大舉行第二屆「2026國泰金控健康走」。圖／國泰金控提供
國泰金控廿一日於台北美堤河濱公園盛大舉行第二屆「2026國泰金控健康走」。圖／國泰金控提供

繼去年首度舉辦引發健走熱潮後，國泰金控廿一日於台北美堤河濱公園舉行第二屆「2026國泰金控健康走」。今年參加人數翻倍成長，吸引逾萬名民眾響應，成為台灣金融業規模最大的健走活動。國泰金控總經理李長庚、獨董吳當傑、國壽代理總經理林昭廷、國泰世華銀總經理鄧崇儀、國泰產險總經理陳萬祥、國泰證總經理周冠成、國泰投信總經理張雍川等高階主管皆親自到場，展現「BETTER TOGETHER共創更好」的品牌精神。

國泰金透過萬人健走活動，結合「FitBack健康吧」等健康促進計畫，將日常步行轉化為長期的健康資產，落實健康的生活型態。本次活動以「全齡友善」與「寵物共好」為主軸，規劃3K健康組、5K歡樂組及8K挑戰組三種路線。

今年現場的「聽音樂、逛市集、玩體驗」主題活動中，市集攤位注入「台灣味」元素，匯集眾多在地排隊美食、文創選物與寵物專屬商品。首度報名參加的林小姐表示，今年帶著一家五口報名，一邊遛小孩一邊讓自己動起來。

國泰金更落實企業社會責任，連續兩年從每一筆報名費捐出一百元給「逆風劇團」與「微光盒子」，支持逆境兒少發展；今年更納入海洋生物保育，同步捐助「中華鯨豚協會」。

國泰金表示，未來將持續整合集團資源，透過多元活動以實際行動實踐「BETTER TOGETHER共創更好」的精神，與客戶、員工及社會攜手共創更好的健康未來。

吳當傑 國泰金 總經理 健走

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