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無人機對戰略布局及國軍戰力至關重要 政院籲請立院儘速通過相關預算

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

行政院22日指出，目前在立法院亟待審議、與無人機預算有關的議案有兩案，首先是國防部所提出的「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案中，包括國防部的無人載具及其反制系統採購的特別預算規劃，主要目的是應用於遠距偵蒐、攻擊任務等用途，以及各級指揮所、地面部隊、重要軍事基礎設施的安全防護。此外，「115年度中央政府總預算案」中，包括彙整各部會需求所提出的「無人載具產業發展統籌型計畫」相關預算，這些預算攸關無人機整體產業發展、無人機產業聚落打造、無人載具技術研發，以及無人機在各領域的應用發展，包括搜救及防災輔助、農作物生長及病害監測、環境污染監控與稽查、交通流量觀測等重要用途。

無人機產業為「五大信賴產業」中軍工產業的重要項目，亦是帶動國內資通訊、半導體及國防產業升級的重要引擎，兼具產業升級及國防自主雙重戰略意涵。行政院副院長鄭麗君表示，兩筆預算對於無人機民生用途、民主供應鏈戰略布局，以及國軍戰力至關重要，各部會都已做好整備，亟待經費預算的支持，籲請立法院儘速審議通過國防特別條例及115年度總預算案，讓相關預算規劃可付諸執行。

立法院外交及國防委員會排定3月23日、25日、26日將審查「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案，國防部已依該條例編列特別預算，以充實國軍現有作戰系統數量、導入無人載具新興科技裝備等。鄭麗君表示，如果立法院遲遲未審議今年度的中央政府總預算，原已編列的無人機相關預算無法執行，恐怕將衝擊我國無人機產業發展動能，進而延宕關鍵技術研發與國際市場布局，影響臺灣在全球供應鏈中的戰略地位，因此籲請立法院儘速審議通過國防特別條例及總預算案，因為臺灣無人機產業發展、臺灣產業升級的腳步不能停下來，臺灣國防自主的韌性也不能被打折扣。

依據行政院「無人載具產業發展及管理機制」專案會議討論規劃，在「技術開發與國際鏈結」策略方面，政府將透過法人科專先期開發、提供租稅優惠支持業者開發、國際合作生產等多元方式支持技術開發，未來也希望協調國發基金推動政策性投資帶動量產，支持無人機三晶二軟關鍵零組件技術開發，打造完整的產業供應鏈，進一步協助模組化、規格化，提升國際競爭力。

在「形成產業聚落及生態系」策略方面，嘉義亞創中心已是台灣無人機產業的重要基地，經濟部與嘉義縣正規劃成立亞創中心二館，搭配民雄航太園區，形成從研發、測試、製造、創新應用到國際合作的重要基地。此外，民用航空局已依統籌型計畫辦理無人機測試場域的盤點規劃，包括中小型遙控無人機測試場域18處、大型遙控無人機測試場域2處；後續將研議以沙盒方式推動專屬測試空域，提供業者更完善的測試環境，並加速空域管理的健全化。

針對水面及水下無人載具，交通部、海洋委員會已於去年完成「水面及水下無人載具特定測試水域安全管理規範」、「辦理水面水下無人載具海域測試活動空間使用指引」等規範作業，以回應海洋監測、救災應變、國防安全及產業應用等多元需求，未來將逐步完善水面與水下無人載具及場域的管理機制。

行政院表示，以上相關計畫都仰賴穩定且充足的預算支持，尤其「無人載具產業發展統籌型計畫」中，有不少是與地方政府權益相關的部會計畫，例如內政部消防署規劃補助各縣市政府購置複雜地形無人機，以因應各縣市轄區不同搜救狀況及任務需求；經濟部水利署規劃補助各縣市政府購置無人機辦理河道巡檢、水利相關工程巡檢、災害區域巡檢、河川區域現況調查等工作，都與地方政府及民眾的權益密切相關，籲請立法院儘速審議通過行政院所提出的115年度中央政府總預算案，讓相關工作得以順利執行。

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