台灣國防產業發展協會、台灣區航太工業同業公會聯合聲明支持特別預算

台灣國防產業發展協會、台灣區航太工業同業公會22日發表聯合聲明，支持「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」與新台幣1.25兆元國防特別預算，以及「無人載具產業發展統籌型計畫」，籲請立法院各黨團共同支持。

近年來，全球地緣政治局勢快速變動，民主國家紛紛強化國防自主能力與產業韌性，同時加速關鍵科技與安全供應鏈重組。臺灣位處印太戰略關鍵位置，建立穩固且具韌性的國防產業體系，不僅是確保國家安全的重要基礎，更是推動高科技產業升級、深化國際合作與提升國家競爭力的重要契機。

國防產業發展協會與航太工業同業公會對政府提出之「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」及新臺幣1.25兆元國防特別預算規劃表達高度支持。相關政策與資源投入，將有助於強化我國國防科技與產業基礎，並推動無人系統、航太製造、關鍵零組件、先進材料、資通訊系統及國防電子等關鍵領域發展，帶動產業技術升級與創新能量提升。此類政策與投資對我國國防產業及相關供應鏈發展具有重大影響，亦將為本會會員廠商帶來重要的技術發展契機與市場機會，促進產業長期穩定發展。

國防產業同時具有高度的技術擴散與產業帶動效益，能促進精密製造、半導體、材料工程與系統整合等相關產業鏈協同發展，進一步強化臺灣整體科技產業實力。隨著全球「可信任供應鏈」與「非紅供應鏈」合作趨勢逐步形成，臺灣具備成為民主夥伴國防科技合作與產業鏈布局重要節點之潛力。

此外，行政院推動之「無人載具產業發展統籌型計畫」，以產業發展、國防自主及民主供應鏈為三大政策目標，並透過擴大需求帶動產業發展、推動關鍵技術研發與國際鏈結、形塑產業聚落與產業生態系，以及完善無人載具相關管理制度等策略，系統性推動我國無人載具產業整體發展。該計畫以公部門需求為重要帶動力量，結合示範應用、測試驗證與制度環境建構，逐步建立完整之無人載具產業體系。

此一政策對我國無人機及無人載具產業發展具有關鍵意義。透過政府需求帶動應用場域與市場規模，可有效促進整機系統整合、關鍵模組、飛控與通訊設備、感測系統及相關零組件供應鏈之發展，帶動產業投資與技術升級，並加速形成完整之產業生態系。相關政策推動對本會會員廠商之研發投入、產業布局及市場拓展均具有重要影響，亦有助於提升我國在非紅供應鏈架構下之自主研發與製造能力，強化產業韌性，並推動臺灣成為全球民主供應鏈體系中的重要合作夥伴與產業節點。

因此，本會誠摯呼籲立法院各黨團以國家整體利益與長遠發展為優先，凝聚跨黨派共識，全力支持「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」及「無人載具產業發展統籌型計畫」相關預算之推動與通過，同時持續推動無人機及相關國防科技產業發展，共同打造具韌性、具自主能力且具國際競爭力的國防產業體系，確保臺灣在全球安全與科技競爭格局中持續扮演關鍵角色。

國防產業發展協會與航太工業同業公會亦將持續與政府及產業界攜手合作，深化技術研發、培育產業人才、拓展國際合作，共同促進臺灣國防科技與產業長遠發展。