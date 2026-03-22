中市府訪紐澤西創新園區、AI中心 深化台美科技合作

台中市政府團隊赴美交流，美東時間3月16日前往美國紐澤西州參訪具指標性的複合式創新園區「The HELIX」及人工智慧中心「NJ AI Hub」，並與紐澤西州經濟發展局（NJEDA）及羅格斯大學（Rutgers University）等美方代表交流。美方詳細簡報園區規劃，力邀台中優質企業與新創團隊進駐，台中市府也盼藉此深化雙方在醫療生技與高科技領域合作。

台中市政府指出，此次參訪重點聚焦於The HELIX 創新園區的產學研一體化生態圈規劃。該園區首棟建築預計於今年6月迎來羅格斯大學旗艦醫學院進駐，內部不僅整合教學與實驗空間，更設立占地三萬平方英尺的新創孵化器，致力將學術研究轉化為商業應用。

正在興建的第二棟大樓則由孕育出多位諾貝爾獎得主的諾基亞貝爾實驗室（Nokia Bell Labs）進駐，未來將匯聚上千名頂尖專家投入量子計算、6G 網路及月球表面通訊等前瞻研究，並已開始與醫學院進行 AI 跨領域醫療合作。

此外，預計4月動工的第三棟大樓將結合辦公室、無線通訊實驗室與280戶研究人員住宅，搭配周邊由迪士尼雲霄飛車團隊打造的特色紅拱門徒步區及複合式餐飲空間，打造「生活、工作、創新」相互激盪的活力場域。

市府表示，在交流座談中，紐澤西州經濟發展局與「選擇紐澤西」（Choose New Jersey）代表特別分享了該州的各項創新投資計畫，包含創新常青基金（Innovation Evergreen Fund）與相關稅務抵免優惠。美方代表高度肯定台灣及台中市在高科技、半導體與生技產業的堅強實力，並強調雙方去年便已簽署合作備忘錄。

同時，美方除說明目前園區已積極開展與愛爾蘭、以色列及印度等國的國際合作，更表達協助台灣企業進軍美國市場的意願，期盼透過此次台中市府團隊的來訪，進一步搭起雙方企業投資與技術交流的橋梁。

隨後，參訪團轉往 NJ AI Hub，參訪由普林斯頓大學與微軟等龍頭建立的AI生態系。雙方針對CoreWeave提供的高效能運算基礎設施，以及微軟TechSpark的數位人才培訓計畫進行交流。

市府指出，這些實踐對台中推動大數據市政分析與智慧交通具有重要啟發，未來將引導傳統產業運用AI工具解決製程痛點，達成自動化與淨零排放的雙重目標。

台中市政府團隊赴美交流，參訪美國紐澤西州參訪具指標性的複合式創新園區「The HELIX」及人工智慧中心「NJ AI Hub」。圖／台中市政府提供