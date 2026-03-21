中油難撐 吸收34億 油價仍得大漲

中東戰爭持續推升國際油價，中油吸收漲幅，但在國內汽柴油價格凍漲後，本周撐不住還是得漲。中油昨天宣布，自廿三日凌晨零時起，汽、柴油價格各調漲一點八元及一點四元，其中，九五無鉛汽油調漲後每公升卅二點二元，創下二○二三年十月以來新高。

由於國際油價節節攀升，從美伊戰爭爆發統計至三月廿二日止，中油已吸收卅四點二六億元。

行政院發言人李慧芝昨日表示，對於中油財務協助，行政院長卓榮泰指示朝專案融資、撥補、增資三方向研議，盼穩健中油營運，穩定供應民生用油。

中油表示，受伊朗擴大攻擊波斯灣鄰國能源設施，並持續封鎖荷莫茲海峽，導致國際油價大幅上漲。由於亞鄰國家油價因中東戰事同步上揚，按浮動油價機制調整原則，汽、柴油價格原應各調漲十五點○元及十六點九元，但為減緩國際油價大幅上漲造成國內汽柴油價漲幅過高，中油持續依亞鄰最低價原則，汽、柴油各吸收七點九元、十一點五元。

中油說，在政府衡酌穩定國內物價及中油財務現況後，啟動專案平穩機制吸收比率，由六成動態調整再提升至七成五，經計算汽、柴油各再吸收五點三元及四點○元，合計汽、柴油各共吸收十三點二元及十五點五元。

中油宣布，自廿三日起，汽、柴油價格各調漲一點八元及一點四元，零售價格分別為九二無鉛汽油每公升卅點七元、九五無鉛汽油每公升卅二點二元、九八無鉛汽油每公升卅四點二元、超級柴油每公升廿九點五元。

中油統計，自二月廿八日中東爆發美伊戰爭起，迄三月廿二日止，依據浮動油價機制（亞鄰最低價）與配合政策啟動專案平穩機制，中油對汽、柴油合計已吸收卅四點二六億元。累積虧損已逾八百億元的中油，一邊吸收漲幅，一邊向行政院遞出三千五百億元增資案，油價該漲不漲的後果，最終轉嫁給全民負擔。

李慧芝表示，行政團隊密切因應中東政經情勢，以多項措施穩定民生物價，其中關於石油及天然氣，除積極協調貨源穩定國內供應，經濟部也落實亞鄰最低價及專案平穩機制，吸收國際油價劇烈波動，而對於中油財務的協助，卓榮泰指示朝專案融資、撥補或增資三方向研議，盼穩健中油營運，穩定供應民生用油。

法人指出，全球百分之廿原油運輸必經的荷莫茲海峽持續斷航，伊朗雖放行部分原油運輸，如中國大陸、印度等，但美以伊戰爭升級，伊朗全球最大的南帕爾斯天然氣田遭以色列襲擊，國際原油、天然氣價格飆升，伊朗襲擊海灣國家能源設施以示報復，戰情發展反覆、未見和緩跡象。