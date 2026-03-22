勞動部調查：73%勞工對工作感到滿意

勞動部的調查顯示，2025年勞工對整體工作感到滿意比率為73.7%，感到普通者占23.2%，感到不滿意者占3.1%。

對整體工作感到滿意者各項目滿意比率，以性別平等工作97.3%最高，其次為同事間相處與友誼95.1%，工作場所94.4%、主管對員工的關切與照顧94.3%。

對整體工作感到不滿意者各項目不滿意比率，以人事考核升遷制度75.5%居首，其次為工資68.9%，員工申訴管道之暢通59.4%。

調查勞工近一年（2024年6月至2025年5月）有加班者占36.3%，其中有加班者平均每月延長工時為16.2小時。按行業別觀察，有加班者以出版影音及資通訊業占48.2%最高，其次為電力及燃氣供應業47.6%，金融及保險業45.1%第三。

勞工近一年每次加班均有領到加班費或換補休者占88.1%。按行業別觀察，曾沒有領到加班費或換補休者占比以其他服務業21.8%最高，出版影音及資通訊業、不動產業亦均逾二成。

至於勞工希望服務單位提供之工作與生活平衡措施，以「福利措施」占66%最高，其次為「優於法令給假」占47.2%，「彈性工作安排」占44.7%居第三。

按職業別觀察，各職業別勞工均以希望提供福利措施最多；另較高技術層次之民代／主管及經理人員、專業人員、技術員及助理專業人員，以及事務支援人員、服務及銷售工作人員希望提供彈性工作安排占比明顯高於其他職業。