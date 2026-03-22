聽新聞
0:00 / 0:00

勞動部調查：73%勞工對工作感到滿意

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北報導

勞動部的調查顯示，2025年勞工對整體工作感到滿意比率為73.7%，感到普通者占23.2%，感到不滿意者占3.1%。

對整體工作感到滿意者各項目滿意比率，以性別平等工作97.3%最高，其次為同事間相處與友誼95.1%，工作場所94.4%、主管對員工的關切與照顧94.3%。

對整體工作感到不滿意者各項目不滿意比率，以人事考核升遷制度75.5%居首，其次為工資68.9%，員工申訴管道之暢通59.4%。

調查勞工近一年（2024年6月至2025年5月）有加班者占36.3%，其中有加班者平均每月延長工時為16.2小時。按行業別觀察，有加班者以出版影音及資通訊業占48.2%最高，其次為電力及燃氣供應業47.6%，金融及保險業45.1%第三。

勞工近一年每次加班均有領到加班費或換補休者占88.1%。按行業別觀察，曾沒有領到加班費或換補休者占比以其他服務業21.8%最高，出版影音及資通訊業、不動產業亦均逾二成。

至於勞工希望服務單位提供之工作與生活平衡措施，以「福利措施」占66%最高，其次為「優於法令給假」占47.2%，「彈性工作安排」占44.7%居第三。

按職業別觀察，各職業別勞工均以希望提供福利措施最多；另較高技術層次之民代／主管及經理人員、專業人員、技術員及助理專業人員，以及事務支援人員、服務及銷售工作人員希望提供彈性工作安排占比明顯高於其他職業。

加班 勞動部 性別平等

延伸閱讀

勞團控勞檢前十大違法應拉高罰責 勞動部回應了

2025年非典型就業人數79.9萬人 占比6.86%創13年最低水準

高齡勞工再就業 可續領退休金

114年非典就業人數13年新低　偏好此類者首破2成

相關新聞

中油難撐…吸收34億 油價仍得大漲

中東戰爭持續推升國際油價，中油吸收漲幅，但在國內汽柴油價格凍漲後，本周撐不住還是得漲。中油昨天宣布，自廿三日凌晨零時起，汽、柴油價格各調漲一點八元及一點四元，其中，九五無鉛汽油調漲後每公升卅二點二元，創下二○二三年十月以來新高。

退休勞工生活費 四成靠勞保 七成民眾已有規劃

勞動部日前以參加勞保、就保及災保之本國籍受僱勞工為調查對象，進行「2025年勞工生活及就業狀況調查」，其中勞工已規劃退休年齡者規劃之退休年齡平均為60.9歲；規劃退休後生活費用來源比重以「勞保老年給付及勞工退休金」最高。

勞動部調查：73%勞工對工作感到滿意

勞動部的調查顯示，2025年勞工對整體工作感到滿意比率為73.7%，感到普通者占23.2%，感到不滿意者占3.1%。

國際油價飆升…中油估已吸收逾34億 政院「三方向穩財務」

中東戰爭持推升國際油價飆漲，不過中油持續依亞鄰最低價原則吸收漲幅，以穩定國內汽柴油價格，估計到本周為止，汽、柴油合計吸收金額約34.26億元。傳出中油將研擬增資，閣揆卓榮泰指示，朝「專案融資」、「撥補」、「增資」三方向研議，穩定中油營運以及民生用油供應。

三方向協助中油財務 卓揆：專案融資、撥補、增資

行政團隊密切因應中東政經情勢，以多項措施穩定民生物價，其中關於石油及天然氣，除積極協調貨源穩定國內供應，經濟部也落實亞鄰最低價及專案平穩機制，吸收國際油價劇烈波動。

戰事升溫資金避險回流 央行：去美元化疑慮消散

美國總統川普上任以來揮舞關稅大刀，打擊市場對美元信心，一度浮現「去美元化」聲浪。不過央行報告指出，中東戰事升溫後，國際金...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。