退休勞工生活費 四成靠勞保 七成民眾已有規劃

勞動部日前以參加勞保、就保及災保之本國籍受僱勞工為調查對象，進行「2025年勞工生活及就業狀況調查」，其中勞工已規劃退休年齡者規劃之退休年齡平均為60.9歲；規劃退休後生活費用來源比重以「勞保老年給付及勞工退休金」最高。

為了解勞工工作狀況、對工作感受及職涯規劃等情形，勞動部按年辦理「勞工生活及就業狀況調查」。

2025年調查勞工已退休（退休後再就業）者占3.4%，未退休但已規劃退休年齡者占14.6%，其規劃退休年齡平均為60.9歲；對於退休年齡尚未規劃者占82%。

按性別觀察，男性勞工已規劃退休年齡者17.1%，高於女性之12.1%；規劃退休年齡男性平均為61歲，較女性之60.8歲多0.2歲。

勞工退休後生活費用來源目前尚無規劃者約占二成九，有規劃（已退休者為目前狀況）占七成一，後者各項來源項目金額平均占比以「勞保老年給付及勞工退休金」近四成三最高，「儲蓄」二成四，「投資所得」二成一，「再就業之收入」近一成。

勞動部說明，勞保老年年金屬終身給付性質。凡勞保年資滿15年（或併計國保年資滿15年）、達到法定請領年齡，並已確實離職退保，即可申請勞保老年年金。年金給付按月發放，無發給年齡或給付期間上限，持續發給直至身故為止。

勞動部提醒，2026年元旦起，勞保老年年金法定請領年齡調整為65歲。被保險人可依自身退休規劃選擇提前或延後請領；每提前一年請領，年金減給4%，每延後一年請領，年金增給4%，最多得提前或延後五年。提前或延後請領後，增減比例固定，不再變更。

新制勞退為「個人退休金專戶」制，勞工年滿60歲，無論是否在職皆可申請領回。工作年資滿15年以上可選擇月領或一次領；未滿15年則一次領。2025年新制勞退基金運用收益為7,468億9,812萬餘元，勞保局已完成收益分配並揭示於勞退個人專戶。

勞保局說明，個別勞工退休金繳納時間及金額均不相同，因此每位勞工實際分配到的收益金額也有差異，並非直接以當年度收益除以個人專戶數作平均分配。2025年新制勞退個人專戶約1,310萬戶，近六成勞工分配金額超過2萬元，約772萬戶；超過5萬元者，約493萬戶（占37.7%）。