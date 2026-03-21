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確保國家與產業利益 賴總統：台灣續與美方進行談判

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導

總統賴清德21日參加磐石會長交接典禮時表示，今年政府將持續提高警覺，積極應對多項挑戰，首要議題為對等關稅問題，「台灣將持續與美方進行談判，確保在上一輪對等關稅談判中所爭取的國家與產業利益不受影響」。

賴清德指出，台灣在對等關稅上是15%不疊加，與韓國日本條件相同。過去韓國跟日本的貨品銷到美國去，關稅比台灣更低，現在稅率已經拉平，台灣跟日韓對美國市場的競爭處在公平賽道，達到公平競爭的條件。

此外，從台灣與美國簽署的「矽盛世宣言及台美經濟安全合作聯合聲明」可以看出，在人工智慧化時代，台灣的產業發展已非單一公司的貨品銷售，或是產業間的彼此連結。

台灣經濟及產業整體發展已融入美國及國際體系中，制度化地把彼此產業串連在一起，確保台灣產業未來發展不被排除在外、不處於相對劣勢的競爭條件，提供了有利於台灣經濟發展的空間。

不過，賴清德也提到，今年政府將持續提高警覺、積極應對多項挑戰。首要議題為對等關稅問題，原本台灣與美國已簽署《對等貿易協定（ART）》，因美國聯邦最高法院撤銷川普政府的法律基礎《國際緊急經濟權力法案（IEEPA）》，使得相關內容必須重新展開談判。

目前，美國依據《1974年貿易法》第301條進行多項調查，主要聚焦兩個方向：第一，是否存在大量生產並進行低價傾銷的情況；第二，相關貿易國是否涉及接受以壓迫勞工方式生產的產品。

調查重點並非台灣是否壓迫勞工生產銷售至美國，而是台灣是否進口或使用來自其他國家、涉及壓迫勞工生產的產品，賴清德說，政府將審慎因應，也期盼產業界共同合作。他強調，台灣將持續與美方進行談判，確保在上一輪對等關稅談判中所爭取的國家與產業利益不受影響。

貿易協定 韓國 日本

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