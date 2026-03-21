三方向協助中油財務 卓揆：專案融資、撥補、增資

賴清德總統今天表示，我國今年面臨一些需要解決的問題，包含對等關稅、中東戰火導致的能源儲備問題，以及冬雨不足等等。他強調，地緣政治的壓力固然很大，我們不能放棄現在的生活方式，政治上絕對不能走回頭路，經濟上也不行，希望大家對國家有信心。

2026-03-21 13:45