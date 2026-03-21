國教署推動偏鄉教育資源中心 補助經費6,742萬元

為提供偏遠地區學校課程與教學之研究及行政支援，教育部國教署於2025學年度持續推動偏遠地區教育資源中心，目前已督導18個所轄區域含有偏遠地區學校之縣市設立資源中心，補助經費達6,742萬元。

透過整合區域內的教育資源，積極發展跨校特色課程並建立資源共享機制，不僅彌補地理位置帶來的限制，更在課程研發上尋求突破，讓教育能量得以在不同校園間流動，為孩子構築更廣闊的學習視野，有效縮減城鄉教育落差。

高雄市偏遠地區教育資源中心於2025學年度第1學期舉辦「飛天小玩家：無人機魔法課」，該活動結合正修科技大學師資培育中心的科技學習資源，吸引大樹區、燕巢區及鳥松區4間國中小共襄盛舉。

在教師專業引導下，學生從無人機的精密組裝開始學習，逐步進階到實際操控試飛，提升對科技應用與簡易程式概念的興趣與理解，更在解決問題的過程中激發創新思維。教師回饋表示，學生不僅拓展現階段書本外的知識，還能將實作成果帶回學校分享，充分展現跨校資源共享與協作交流成效。

嘉義縣東石教育資源中心辦理「閃耀東石夢想家冬令營」，規劃科技、烘焙與藝術三大主題，引領學生進行跨領域的深度探索。

在科技方面，學生利用簡易程式與3D列印將創意具象化；烘焙課程邀請布袋鄉知名烘焙坊「村上桃貴」，指導學生運用在地特色食材製作鹹派；藝術領域則由東榮國中講師帶領，從家鄉風景圖出發，觀察色彩變化並創作流體藝術畫。

透過多元體驗厚植實力，讓偏鄉學習不再受限於環境，開創出無限可能的未來，同時也與在地文化深度連結，建立對家鄉的認同與信心。

國教署表示，未來將持續協助各直轄市、縣市偏鄉教育資源中心進行策略聯盟及資源整合，積極落實校際交流，讓偏鄉孩子在充足的資源支持下，擁有平等且優質的發展機會，以弭平城鄉差距。