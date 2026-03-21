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首場「女性家庭照顧者」防災士專班開辦 共同打造韌性社會

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
內政部長劉世芳與台灣婦女團體全國聯合會合照。內政部／提供
內政部長劉世芳與台灣婦女團體全國聯合會合照。內政部／提供

內政部21日特別規劃辦理全國首場以女性「家庭照顧者」為主要對象的防災士培訓專班，由台灣婦女團體全國聯合會主辦，邀請長期在家庭中扮演照顧角色的女性參與，透過系統化課程提升居家防災知識與應變技能，讓防災觀念從家庭扎根，進一步強化社會整體防災韌性。

內政部指出，在多數家庭中，女性常是主要照顧者，負責照顧幼童、長者或身心障礙家人，一旦災害發生，往往也是第一時間需要做出應變決策的人。

因此，此次特別以「家庭照顧者」為主軸規劃防災士專班，課程除包含防災基本概念、個人居家防務措施外，也安排急救措施、止血包紮等實作訓練，協助學員在緊急情況下守護家人安全。

內政部劉世芳部長表示，近期台灣發生的重要災害事件，例如台中百貨公司氣爆、台北車站無差別攻擊事件，以及香港的社區大樓大火，凸顯平時建立全民防災意識與自救互助能力至關重要。

此次課程最大的特色除學員為女性外，亦邀請女性講師參與授課，從女性與家庭照顧的實務視角出發，分享災害應變與家庭防災準備的經驗，期望讓課程更貼近照顧者的需求與生活情境。

內政部強調，台灣地處地震帶且常受颱風等天然災害影響，防災工作，從來不是政府單方面可以完成的任務，而是需要全民共同參與、彼此守望相助。

防災士制度即是政府推動全民防災的重要措施之一，透過培訓民眾具備災害判斷、避難引導、初期救護等基本能力，讓民間力量在災害發生時成為社區互助的重要支柱。

女性 劉世芳 內政部

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