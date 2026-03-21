淨零綠領人才首推勞工專班 最多享全額12,000元學費補助

環境部國家環境研究院與勞動部勞動力發展署合作，攜手雲科大21日開辦全國首個「淨零綠領人才培育課程」勞工專班。國環院代理院長巫月春表示，專班展現政府推動產業淨零轉型的決心，每位學員 12,000元的學費，符合特定資格的勞工最高可由政府全額負擔。

雲科大主辦此次勞工專班教授江鴻龍指出，學員報名反應極為熱烈，40位名額開放報名不到一週即額滿，顯見基層勞工對淨零政策與專業技能的高度需求。

據統計，本屆學員組成背景多元且素質優異，逾五成來自製造業及營造業；學員平均年齡42歲，男女比例平均，且其中三成具備研究所以上高學歷，顯示淨零轉型已成為跨領域人才關注的核心議題。

巫月春表示，中台灣長期為我國重要製造業重鎮，精密機械、石化產品及營建工程等產業聚落完整。學員也以製造業及營造業背景者為大宗，更涵蓋金融、醫療、運輸及水產等領域從業人員。凸顯淨零轉型浪潮下，綠色技能已逐步成為勞工強化職場競爭力與跨領域轉型的標配。

為因應我國淨零轉型人才需求，國環院結合全國36所大學成立「環境部淨零綠領人才培育聯盟」，並設置北、中、南、東4區培育中心，建構全國綠領人才培育網絡。

中區培育中心由雲林科技大學領銜，負責苗栗、台中、南投、彰化及雲林等地的綠領人才培育。此次由雲科大率先開設勞工專班，展現中區培育中心回應地方產業永續人才需求的積極作為。

國環院表示，「環境部淨零綠領人才培育課程」總時數為48小時，學費為新台幣12,000元，內容涵蓋政策趨勢、溫室氣體盤查、自願減量及產品碳足跡等主題，協助學員從政策理解到實務應用，系統性建立淨零專業基礎。

國環院與勞發署為減輕在職勞工學費負擔，八成學費由勞發署補助。如是就業弱勢族群，包含（中）低收入戶、身心障礙、中高齡者等，更可獲全額補助。

巫月春表示，有鑑於勞工專班反應熱烈，雲科大今年度預計再額外開設2班類似專班，有意報名的在職勞工可至勞發署「在職訓練網」查詢開班情形。除了雲科大開設的勞工專班外，「環境部淨零綠領人才培育課程」也在全國各地陸續開課，這些班不限對象、科系皆可報名。

為鼓勵青年與弱勢族群參與，30歲以下大專院校在學生（不含在職專班），只要測驗及格即可申請6,000元半額學費優惠；符合中低收入戶、低收入戶或身心障礙身分者，則可申請新台幣12,000元全額學費優惠。