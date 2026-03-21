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中東戰事衝擊能源 賴總統：國安團隊早預判「美國油、氣6月會進來」

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
賴清德總統表示，我國現在面臨幾個問題，如關稅、中東戰爭等等，地緣政治壓力固然很大，但我們不能放棄生活方式，絕對不能走回頭路。記者黃仲裕／攝影
賴清德總統表示，我國現在面臨幾個問題，如關稅、中東戰爭等等，地緣政治壓力固然很大，但我們不能放棄生活方式，絕對不能走回頭路。記者黃仲裕／攝影

賴清德總統今天表示，我國今年面臨一些需要解決的問題，包含對等關稅、中東戰火導致的能源儲備問題，以及冬雨不足等等。他強調，地緣政治的壓力固然很大，我們不能放棄現在的生活方式，政治上絕對不能走回頭路，經濟上也不行，希望大家對國家有信心。

針對中東戰事，賴總統說，國安團隊很早就研判這場戰爭恐怕會爆發，已做好準備，天然氣儲量3、4月供應無虞，5月還差一點點，6月美國油、氣就會進入台灣。

賴總統今天出席磐石會會長交接典禮，致詞表示，台灣過去一年經濟發展成果斐然，若方向正確、應對妥當，經濟可望持續成長，先前與美國簽下雙邊投資協定，美光、輝達、亞馬遜、谷歌等大企業都加碼投資台灣；台灣的經濟與產業發展已經融入美國與國際體系，不會處於相對劣勢的競爭條件。

賴總統指出，儘管如此，今年仍有一些問題，政府必須提高警覺、持續解決。第一個問題是美國對等關稅，很可惜，原本都已經簽署好對等貿易協定（ART），但美國最高法院撤銷美國總統川普的關稅法律基礎，現在必須重新談判。

賴清德總統說，目前美國使用1974年貿易法的第301條調查，主要分為2種，第一種是有沒有大量生產、低價傾銷，第二種是有沒有接受壓迫勞工生產的產品；政府有信心，也已做好準備，希望業界共同合作，我國一定要與美國持續談判，確保上一輪談判的國家利益與產業利益。

賴總統表示，第二個問題是中東的戰火，這場戰爭會持續多久不得而知，我國一定要做最好的準備，目前石油儲量超過100天、天然氣儲量12到14天，3、4月供應無虞，5月還差一點點，6月美國的油、氣就會進入台灣；國安團隊很早就研判這場戰爭恐怕會爆發，已做好準備。

賴總統指出，第三個必須要注意到的是水情，今年的冬雨是75年以來最少，中央氣象署也說，4月水情不會太好；所幸前總統蔡英文時期推動前瞻基礎建設，儘管當時在野黨反對，終於通過，其中包含水資源運用的「珍珠串計畫」，串聯不同的水庫和其他水資源，政府會透過這些計畫穩定供水、度過難關。

賴清德總統強調，政府會解決當前各項問題，希望大家共同合作、支持政府，對國家有信心。地緣政治的變化的確是大家關心的事情，但政府一定會謹慎、堅定、不卑不亢地維持現狀，強化國防力量與經濟韌性，與國際陣營站在一起，確保國家可以持續發展。

「地緣政治壓力固然大，但我們不能放棄我們的生活方式」，賴總統說，我們不能走回頭路，政治上絕對不能走回頭路，經濟上走回頭路也得不到好處，套用巨大集團已故創辦人劉金標說的話，「前方永遠是值得我們追求的」，希望大家持續向前，一起努力。

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