快訊

故宮百年／看遍天下壯麗物 乾隆為何迷戀巾箱本小書？

北市自小客車暴衝撞進松德市場 易家鯊魚麵遭撞兩人受傷

核二、核三具備重啟條件！賴總統：月底重啟計畫送核安會審議

聽新聞
0:00 / 0:00

影／中東戰火未停 賴總統：目前國家儲備能源可達五月底

攝影中心／ 記者黃仲裕／台中即時報導
賴清德總統（中）今天上午主持磐石會會長交接，卸任會長巨大集團董事長劉湧昌（左）將印信交給接任會長台數科董事長廖紫岑（右）。記者黃仲裕／攝影
賴清德總統（中）今天上午主持磐石會會長交接，卸任會長巨大集團董事長劉湧昌（左）將印信交給接任會長台數科董事長廖紫岑（右）。記者黃仲裕／攝影

賴清德總統今天上午出席磐石會會長交接，他在致詞時表示，面對中東戰火，這場戰爭會持續多久不得而知，但是台灣要做好最好的準備。台灣法定的儲油要達到九十天，目前國家的安全存量達到一百多天。燃氣法定安全存量為11天，但目前安全存量為12到14天。但是現在每天都需要石油與天然氣。三、四月都可以提供需求，五月份差一點點，六月份美國的石油與天然氣就會抵達台灣，國安團隊很早就開始準備。

賴總統表示，立法院通過核管法，國家政府要依法行政，台電行文請示經濟部主管機關，目前核二及核三具備重新個用的修件，所以目前已在準備重啟的程序，這個月底就會把計畫送到核安會審議。

賴清德總統（中）、立法院副院長江啟臣（左一）與外交部長林佳龍（右一）今天上午出席磐石會會長交接。記者黃仲裕／攝影
賴清德總統（中）、立法院副院長江啟臣（左一）與外交部長林佳龍（右一）今天上午出席磐石會會長交接。記者黃仲裕／攝影

賴清德總統今天上午出席磐石會會長交接時表示，因應美伊戰爭，台灣目前有做好能源安全存量。記者黃仲裕／攝影
賴清德總統今天上午出席磐石會會長交接時表示，因應美伊戰爭，台灣目前有做好能源安全存量。記者黃仲裕／攝影

賴清德總統（中）今天上午出席磐石會會長交接，認為政策不應走回頭路。記者黃仲裕／攝影
賴清德總統（中）今天上午出席磐石會會長交接，認為政策不應走回頭路。記者黃仲裕／攝影

石油 美國 中東 賴清德

延伸閱讀

核三廠表定2028年底重啟 卓揆：「這條件下」時程有彈性

中東戰火致亞洲多國石油告急 富比世估台灣天數

聯合報社論／波灣戰爭殺紅眼，賴政府還在慢慢想核能

國台辦和平統一能源論 經濟部：認知作戰

相關新聞

核二、核三具備重啟條件！賴總統：月底重啟計畫送核安會審議

賴清德總統今天表示，立法院通過核管法之後，經濟部審慎評估，認為核二廠、核三廠具備重啟條件，目前台灣電力公司已經在準備重啟程序，這個月底就會把重啟計畫送到核安會審議，核二廠、核三廠也跟各自合作的廠商簽約，做機組的自我安全審查。

影／中東戰火未停 賴總統：目前國家儲備能源可達五月底

賴清德總統今天上午出席磐石會會長交接，他在致詞時表示，面對中東戰火，這場戰爭會持續多久不得而知，但是台灣要做好最好的準備。台灣法定的儲油要達到九十天，目前國家的安全存量達到一百多天。燃氣法定安全存量為11天，但目前安全存量為12到14天。但是現在每天都需要石油與天然氣。三、四月都可以提供需求，五月份差一點點，六月份美國的石油與天然氣就會抵達台灣，國安團隊很早就開始準備。

能源危機曾催生十大建設 蔣萬安：值得中央借鑑

中東戰火衝擊荷莫茲海峽石油運輸，外媒預估台灣儲油量能支撐100天。台北市長蔣萬安今天說，1970年代台灣面臨能源危機，當...

私募信貸恐成未爆彈？大戶進場低接當心下不了車

私募信貸市場近來人心惶惶，甚至因此使得許多跨國資產管理公司限制旗下的私募基金投資人贖回的比率。最具代表性的就是全球最大資產管理公司貝萊德（BlackRock）對於旗下的旗艦級私募信貸基金HPS所面臨的贖回潮，反映出私募信貸市場何種警訊？

富比世雜誌報導 荷莫茲被封鎖 我石油庫存 可撐100天

富比世雜誌報導，在石油配給與短缺壓力下，哪些國家最可能率先耗盡能源儲備，已成為外界關注焦點。根據報導，台灣每日進口約52.5萬桶，庫存可支撐約100天。

卡達LNG產能被打掉17% 專家示警「天然氣末日危機」

卡達拉斯拉凡（Ras Laffan）主要液化天然氣（LNG）設施遭伊朗飛彈攻擊，損失17%出口產能後，能源專家警告，可能引爆「天然氣末日」危機，重塑天然氣的未來。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。