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影／中東戰火未停 賴總統：目前國家儲備能源可達五月底
賴清德總統今天上午出席磐石會會長交接，他在致詞時表示，面對中東戰火，這場戰爭會持續多久不得而知，但是台灣要做好最好的準備。台灣法定的儲油要達到九十天，目前國家的安全存量達到一百多天。燃氣法定安全存量為11天，但目前安全存量為12到14天。但是現在每天都需要石油與天然氣。三、四月都可以提供需求，五月份差一點點，六月份美國的石油與天然氣就會抵達台灣，國安團隊很早就開始準備。
賴總統表示，立法院通過核管法，國家政府要依法行政，台電行文請示經濟部主管機關，目前核二及核三具備重新個用的修件，所以目前已在準備重啟的程序，這個月底就會把計畫送到核安會審議。
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