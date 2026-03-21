戰事升溫資金避險回流 央行：去美元化疑慮消散

美國總統川普上任以來揮舞關稅大刀，打擊市場對美元信心，一度浮現「去美元化」聲浪。不過央行報告指出，中東戰事升溫後，國際金融市場劇烈波動，資金因風險趨避考量，紛紛回流美元，凸顯美元作為避險資產及最重要國際準備貨幣的地位穩固。

2025年4月，川普宣布高額對等關稅，在全球投下震撼彈，部分投資人重新評估美國經貿政策不確定性的風險，市場出現「去美元化」風潮，一度使美股下跌、美債價格下跌，美元走弱，部分資金轉向其他貨幣或黃金等資產。

央行特別以「美國關稅政策及地緣政治風險對美元之影響」為題，探討近期美元波動，並指出去年下半年美國經濟維持韌性，美股在AI與降息題材加持下，表現突出，美債則因市場深度與廣度居全球之首，無可取代，美國資產持續受到國際資金青睞，因此美股、美債價格反彈，美元指數回穩，去美元化風波逐漸平息。

今年2月底爆發美伊衝突，戰事持續延燒，央行指出，地緣政治風險使資金轉入美元避險，美元指數顯著上漲，瑞士法郎、日圓對美元匯率貶值，黃金下跌。

瑞士法郎、日圓、黃金均有避險性質，表現卻不如預期。央行說明，投資人風險趨避，現金為王，加上原油價格飆漲，浮現通膨升溫疑慮。美國有能源淨出口國優勢且經濟具有韌性，使資金流向美元避險；能源進口國如歐洲、日本貨幣則因原油價格上升而走弱。

國際金價先前衝出新天價，但美伊爆發衝突後，明顯下挫。央行解釋，美元走強及通膨強化央行政策趨緊的預期，增加持有黃金的機會成本，導致金價走跌。

央行直言，從國際金融市場變化可看出，面對川普關稅政策的劇烈更迭，或是突發的中東軍事衝突，美元資產表現仍優於其他避險資產，印證美元作為全球資金避風港及最重要國際準備貨幣的核心地位，以及在當前的全球政經格局及市場結構下，去美元化在實務上並不易執行。