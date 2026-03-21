核二、核三具備重啟條件！賴總統：月底重啟計畫送核安會審議

賴清德總統今天表示，立法院通過核管法之後，經濟部審慎評估，認為核二廠、核三廠具備重啟條件，目前台灣電力公司已經在準備重啟程序，這個月底就會把重啟計畫送到核安會審議，核二廠、核三廠也跟各自合作的廠商簽約，做機組的自我安全審查。

賴總統指出，核安會審核有幾個標準，第一是到底安不安全，機組運作40年要再延長是否安全？第二是核廢料如何處理？另外則是政治上的民意溝通，社會有沒有共識？

賴清德總統補充，即使沒有核能，我國的電力可以穩定供應到2032年，目前台灣每天發電的備轉容量率大都在10%以上，不過考慮到我國經濟發展、國際社會需要低碳電力，以及後續人工智慧發展所需電力，加上政府必須依法行政，才考慮重啟核電。

賴清德總統今出席台中磐石會長交接，賴總統表示，核二廠、核三廠具備重啟條件，台電月底會把重啟計畫送核安會審議。記者黃仲裕／攝影