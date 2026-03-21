快訊

故宮百年／看遍天下壯麗物 乾隆為何迷戀巾箱本小書？

北市自小客車暴衝撞進松德市場 易家鯊魚麵遭撞兩人受傷

核二、核三具備重啟條件！賴總統：月底重啟計畫送核安會審議

聽新聞
0:00 / 0:00

核二、核三具備重啟條件！賴總統：月底重啟計畫送核安會審議

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
賴清德總統今出席台中磐石會長交接，賴總統表示，核二廠、核三廠具備重啟條件，台電月底會把重啟計畫送核安會審議。記者黃仲裕／攝影
賴清德總統今出席台中磐石會長交接，賴總統表示，核二廠、核三廠具備重啟條件，台電月底會把重啟計畫送核安會審議。記者黃仲裕／攝影

賴清德總統今天表示，立法院通過核管法之後，經濟部審慎評估，認為核二廠、核三廠具備重啟條件，目前台灣電力公司已經在準備重啟程序，這個月底就會把重啟計畫送到核安會審議，核二廠、核三廠也跟各自合作的廠商簽約，做機組的自我安全審查。

賴總統指出，核安會審核有幾個標準，第一是到底安不安全，機組運作40年要再延長是否安全？第二是核廢料如何處理？另外則是政治上的民意溝通，社會有沒有共識？

賴清德總統補充，即使沒有核能，我國的電力可以穩定供應到2032年，目前台灣每天發電的備轉容量率大都在10%以上，不過考慮到我國經濟發展、國際社會需要低碳電力，以及後續人工智慧發展所需電力，加上政府必須依法行政，才考慮重啟核電。

賴清德總統今出席台中磐石會長交接，賴總統表示，核二廠、核三廠具備重啟條件，台電月底會把重啟計畫送核安會審議。記者黃仲裕／攝影
賴清德總統今出席台中磐石會長交接，賴總統表示，核二廠、核三廠具備重啟條件，台電月底會把重啟計畫送核安會審議。記者黃仲裕／攝影

賴清德總統表示，核二廠、核三廠具備重啟條件，台灣電力公司月底就會把重啟計畫送到核安會審議。記者黃仲裕／攝影
賴清德總統表示，核二廠、核三廠具備重啟條件，台灣電力公司月底就會把重啟計畫送到核安會審議。記者黃仲裕／攝影

備轉容量率 經濟發展 人工智慧 賴清德 核安會 立法院 核三廠 經濟部

延伸閱讀

核三廠表定2028年底重啟 卓揆：「這條件下」時程有彈性

聯合報社論／波灣戰爭殺紅眼，賴政府還在慢慢想核能

國台辦和平統一能源論 經濟部：認知作戰

陳明真：非核家園政策是核工人才斷鏈主因

相關新聞

核二、核三具備重啟條件！賴總統：月底重啟計畫送核安會審議

賴清德總統今天表示，立法院通過核管法之後，經濟部審慎評估，認為核二廠、核三廠具備重啟條件，目前台灣電力公司已經在準備重啟程序，這個月底就會把重啟計畫送到核安會審議，核二廠、核三廠也跟各自合作的廠商簽約，做機組的自我安全審查。

影／中東戰火未停 賴總統：目前國家儲備能源可達五月底

賴清德總統今天上午出席磐石會會長交接，他在致詞時表示，面對中東戰火，這場戰爭會持續多久不得而知，但是台灣要做好最好的準備。台灣法定的儲油要達到九十天，目前國家的安全存量達到一百多天。燃氣法定安全存量為11天，但目前安全存量為12到14天。但是現在每天都需要石油與天然氣。三、四月都可以提供需求，五月份差一點點，六月份美國的石油與天然氣就會抵達台灣，國安團隊很早就開始準備。

能源危機曾催生十大建設 蔣萬安：值得中央借鑑

中東戰火衝擊荷莫茲海峽石油運輸，外媒預估台灣儲油量能支撐100天。台北市長蔣萬安今天說，1970年代台灣面臨能源危機，當...

私募信貸恐成未爆彈？大戶進場低接當心下不了車

私募信貸市場近來人心惶惶，甚至因此使得許多跨國資產管理公司限制旗下的私募基金投資人贖回的比率。最具代表性的就是全球最大資產管理公司貝萊德（BlackRock）對於旗下的旗艦級私募信貸基金HPS所面臨的贖回潮，反映出私募信貸市場何種警訊？

富比世雜誌報導 荷莫茲被封鎖 我石油庫存 可撐100天

富比世雜誌報導，在石油配給與短缺壓力下，哪些國家最可能率先耗盡能源儲備，已成為外界關注焦點。根據報導，台灣每日進口約52.5萬桶，庫存可支撐約100天。

卡達LNG產能被打掉17% 專家示警「天然氣末日危機」

卡達拉斯拉凡（Ras Laffan）主要液化天然氣（LNG）設施遭伊朗飛彈攻擊，損失17%出口產能後，能源專家警告，可能引爆「天然氣末日」危機，重塑天然氣的未來。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。