能源危機曾催生十大建設 蔣萬安：值得中央借鑑

中東戰火衝擊荷莫茲海峽石油運輸，外媒預估台灣儲油量能支撐100天。台北市長蔣萬安今天說，1970年代台灣面臨能源危機，當時政府展現魄力推動十大建設，值得中央借鑑。

美國雜誌「富比世」（Forbes）網站報導，戰爭爆發前每天約有40艘油輪運送2000萬桶原油與精煉石油產品通過荷莫茲海峽（Strait of Hormuz），本週伊朗僅允許少數油輪通行，在石油配給以及短缺情況下，每天進口52.5萬桶的台灣可維持約100天。

蔣萬安今天出席台北市「青年畢業啟航」就業博覽會前，被媒體堵訪詢問戰爭及通貨膨脹議題時表示，他呼籲中央政府要及早做好因應，並將規劃完整地向民眾說明清楚。

他說，台灣在1970年代也曾面臨能源危機，但當時的政府展現魄力推動十大建設，包含興建核能發電廠以強化能源自主，同時針對物價及刺激消費做出相對應措施，都很值得中央政府借鑑。

蔣萬安表示，市政府將持續密切關注物價波動、確保民生物資穩定供應，即時做好因應。

十大建設為前總統蔣經國在行政院長任內制定，內容包含6項交通建設、3項重工業及1項能源建設。

此外，「天下雜誌」報導，台灣公務員最缺的地方是首都台北市。蔣萬安說，這確實是市府正面臨的一大挑戰，所以已多管齊下，透過加強招募人力、擬定獎勵機制、導入新技術以減輕行政負擔，及打造友善職場環境等方式，希望留下人才。

蔣萬安說，市府團隊服務市民同時，他一定會秉持「以人為本」理念，照顧好市府員工，確保市府持續培養優秀、頂尖的人才。