經濟部報喜！3月外銷訂單金額 有望攻新高

經濟部昨公布二月外銷訂單金額為六三八點八億美元，年增百分之廿三點八，淡化春節因素後，合併今年前二月接單金額達一千四百○七點八億美元，更寫下歷年同期新高。經濟部預估，三月接單有望直衝七百八十億美元，挑戰單月歷史新高，推升第一季「淡季不淡」的強勁成長。

今年二月適逢農曆春節，在工作天數減少下，原先經濟部預期接單年增率約落在百分之九至百分之十二點九之間。然而，實際結果遠優於預期。經濟部統計處處長黃偉傑分析，電子與資通訊產品的強勁需求仍是主要支撐力道，特別是半導體記憶體受惠價量齊揚，加上資訊通信的伺服器需求超乎預期，成為推升動能的兩大功臣。

觀察主要貨品，電子與資通訊產品依然是接單成長的兩大火車頭。二月電子產品接單二六二點五億美元，年增百分之廿六點二；資訊通信產品表現最為驚人，接單二二七點二億美元，年增率高達百分之五十五點二。兩大貨品的主要訂單來源均集中於美國及東協地區。

在主要接單地區方面，美國以二四九點三億美元穩居首位，占整體比重百分之卅九，年增百分之四十五點一；東協地區則以一二九點八億美元緊隨其後，年增百分之卅三點八。

目前中東戰火未歇，面對地緣政治與關稅不確定性的隱憂，黃偉傑指出，地緣衝突對物價的衝擊多屬短期，且各國已有因應措施。長期而言，全球人工智慧（ＡＩ）成長趨勢未變，這正是我國生產與外貿的強項。隨著各國積極投入ＡＩ建設，半導體先進製程及伺服器相關供應鏈訂單動能無虞，整體增長趨勢仍朝正向發展。

經濟部預估，三月單月接單金額將落在七百六十億至七百八十億美元之間，年增率最高上看百分之四十二。若按預測中位數估算，三月極有機會突破歷史單月最高紀錄，使今年第一季接單金額達到二一六八億至二一八八億美元，年增率衝破百分之四十，奠定「史上最強第一季」的根基。