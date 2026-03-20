「別煽動AI恐懼」！黃仁勳促科技領袖別嚇人 並盼美不要挑釁北京

美國輝達執行長黃仁勳表示，科技領袖必須謹慎，不要讓人工智慧（ＡＩ）驚嚇大眾。談到美中之間敏感的台灣問題時，他罕見公開呼籲美國不要挑釁中國大陸政府。

黃仁勳在輝達ＧＴＣ開發者大會的座談會中說，「我們可以展現克制，不要用逼的」。

當問到先進晶片生產集中台灣的策略風險時，黃仁勳表示，ＡＩ製造供應鏈應該走向多元化，並點名南韓、日本以及美國境內的地點；「我們必須確保以最快速度讓美國重新工業化」。

黃仁勳表示，台灣專業技術在台積電亞利桑那州廠的建設中展露無遺，「值得我們的友誼和支持」。

另，黃仁勳答覆Anthropic公司該如何妥善處理和五角大廈之間混亂的合約談判時說，「提醒大眾這項技術能耐，這初衷是很好。示警是好事，但嚇唬人就不太好了，因為這項技術對我們太重要了」。

Anthropic是輝達主要客戶，也是聊天機器人Claude的開發商。Anthropic希望限制其ＡＩ工具的軍事用途，而與川普政府陷入僵局。

黃仁勳對Anthropic的財務前景仍持樂觀態度。在座談中黃仁勳表示，他相信Anthropic年營收在二○三○年前可望突破一兆美元。他說，他認為Anthropic執行長阿莫戴對公司的預測過於保守。

當被問到若是Anthropic董事會一員，將如何因應和政府的糾葛時，黃仁勳首先表達對該公司的激賞，包括其對安全和防護的重視，隨後表示業界必須謹慎，避免對ＡＩ工具煽動不必要的恐懼。

黃仁勳說，「它不是生物。它不是外星生物。它沒有意識。它是電腦軟體；在沒有證據顯示其發生的情況下，就把事情說得非常極端、非常具有毀滅性，這造成的損害可能比大眾想像的還要深」。

另外，黃仁勳在十九日上架的ALL-IN Podcast節目中強調，美國藉由台灣供應鏈夥伴的友誼與支持才能快速在亞利桑那州、德州等地建廠，台灣是真正戰略夥伴，值得美國支持。

他也說，有三件事情美國必須要做，那便是快速讓美國再工業化、供應鏈多元化、及展現克制。