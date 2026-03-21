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中油吸收漲幅 物價仍蠢動

經濟日報／ 本報綜合報導

美伊衝突持續，戰爭沒有短時間結束跡象，政府雖強調穩定物價，但物價已蠢蠢欲動，瓦斯價格率先起漲，與民眾最相關的小吃也在醞釀，漲幅5到30元都有，餐飲、食品業者表示，情況若未緩解，民眾恐要面臨「萬物皆漲」，通膨情勢不容樂觀。

餐飲業者指出，現在餐飲業供應鏈破碎化，沒人簽長約，也就是原物料價格變化要立即承受，如果長時間無法停戰，價格超過承受臨界點，就只能反映在終端售價。

大宗物資業者透露，現在黃豆、玉米已經起漲，隨油價飆升，運費已經高了三至四成，進口費用一高，飼料價格也會調漲，連帶影響飼養成本，雞豬肉、雞蛋、麵粉、麵包價格會最先反映。石化產業也受影響，就連民眾經常使用的透明塑膠袋價格也飆高，這波直接漲8元。

行政院長卓榮泰昨（20）日率部會首長赴立院報告並備詢，面對油價凍漲、天然氣每度發電成本提高，國民黨立委徐巧芯質詢，中油前兩周總體已吸收33億元，接下來這一周還要吸收多少？卓榮泰表示，目前評估中油需要吸收金額應該不會比上一周少。

卓榮泰答詢，最受影響的是LNG，目前3、4月都已經確實掌握到貨源，正積極滿足5月需求，6月有其他新合約展開。油價現有「雙平穩」機制，第一是亞鄰最低價，指跟亞洲鄰近國家比較，我方採取最低價。這次也啟動專案平穩機制，在亞鄰最低價後，如果再漲的部分，由中油來吸收60%。

至於中油吸收六成油價漲幅是否會有臨界點，卓揆說，第一看中油是否要向金融機構融資度過困難；第二檢討國安韌性特別條例是否有可支用部分，第三是讓中油在一定程度增資，財務穩定。

物價 價格 油價

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