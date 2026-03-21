卡達LNG產能被打掉17% 專家示警「天然氣末日危機」

卡達拉斯拉凡（Ras Laffan）主要液化天然氣（LNG）設施遭伊朗飛彈攻擊，損失17%出口產能後，能源專家警告，可能引爆「天然氣末日」危機，重塑天然氣的未來。

拉斯拉凡設施占地廣大，幾乎是巴黎的三倍，為全球規模最大LNG設施，擁有14組天然氣液化裝置，每年可將天然氣液化為7,700萬噸LNG，足以滿足日本全年天然氣需求，甚至超過英國和義大利每年需求總和。而且，以超低溫把天然氣製成LNG的專用設備複雜，需要審慎更換與維修零組件。

不過，伊朗的飛彈攻擊使拉斯拉凡兩座LNG設施受損，維修作業可能使LNG年供應量減少1,280噸，為期三到五年，卡達LNG產能在可預見未來將損失約17%。

這打破市場原先在荷莫茲海峽恢復通行後，拉斯拉凡就能恢復出口LNG的假設，一位交易員表示，歐洲天然氣價格將「一直漲至2027年」，因為亞洲買家將向美國搶購LNG以彌補供應缺口，歐洲今夏將更難回補天然氣庫存。

能源顧問業者Wood Mackenzie的LNG專家馬澤克-曼瑟說，「我們能立刻總結，無論衝突何時結束，卡達都不會在幾周後恢復正常產量」。他說，卡達原先想大幅擴增拉斯拉凡設施的計畫，包括在今、明年新增六套液化裝置，都將延後。

清潔能源投資銀行家塞加倫和MST Marquee能源分析師卡沃尼克都形容，現在宛如天然氣的「世界末日」，即使戰爭結束，LNG供應中斷也可能持續好幾個月、甚至好幾年，「未來幾個月對天然氣進口商來說將是一場血洗」。