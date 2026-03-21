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富比世雜誌報導 荷莫茲被封鎖 我石油庫存 可撐100天

經濟日報／ 編譯周辰陽／綜合外電
在石油配給與短缺壓力下，哪些國家最可能率先耗盡能源儲備，已成為外界關注焦點。 路透
在石油配給與短缺壓力下，哪些國家最可能率先耗盡能源儲備，已成為外界關注焦點。 路透

富比世雜誌報導，在石油配給與短缺壓力下，哪些國家最可能率先耗盡能源儲備，已成為外界關注焦點。根據報導，台灣每日進口約52.5萬桶，庫存可支撐約100天。

在美國與以色列對伊朗開戰前，每天約40艘油輪運送2,000萬桶原油與精煉石油產品通過荷莫茲海峽。如今伊朗僅允許少數幾艘油輪通行，包括懸掛印度與中國大陸旗幟的船舶。

法國興業銀行分析師黑格領導的團隊本周估算，目前通過荷莫茲的流量將降至每日約50萬桶，且完全取決於伊朗意願。其餘積壓的石油仍有相當部分持續流入市場，或轉為填補儲存設施。例如沙烏地阿拉伯啟用長期規畫並擴建的東西向輸油管線，以接近極限運能將原油輸送至紅海的揚布港。

金融服務公司傑富瑞分析師說，波斯灣已有約每日670萬桶產量被迫停產。「能源面向公司」則估計，與荷莫茲相關的供應中斷高峰將達每日1,000萬桶，使石油輸出國家組織（OPEC）總產量減少700萬桶至每日2,230萬桶，約占全球每日1億桶原油需求的7%。

新加坡情況同樣緊繃，平時每日約68萬桶原油經荷莫茲輸入，庫存僅能支撐約40天。泰國略好，從荷莫茲進口每日40萬桶，庫存可支撐約50天。

規模較大的國家通常擁有更多選項。南韓每日進口約300萬桶，其中200萬桶來自荷莫茲，庫存可在完全無進口下支撐約50天。印度擁有1.75億桶戰略石油儲備（SPR），對應每日500萬桶需求，其中約四成五經荷莫茲。印尼可在荷莫茲被封鎖下支撐約160天。日本憑藉龐大SPR，可在荷莫茲被封鎖下維持約200天。

大陸憑藉13億桶SPR，可在荷莫茲被封鎖下支撐約300天，完全無任何石油進口時也可維持逾100天，儘管其每日逾1,100萬桶進口量中，約四成五仍須經荷莫茲。傑富瑞分析師柏恩提到，大陸刻意將對中東石油依賴控制在五成，並透過多元進口來源、管線天然氣、國產及龐大庫存建立緩衝機制。

大陸 原油 分析師

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