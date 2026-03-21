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前二月外銷訂單 接單美國、東協登頂

經濟日報／ 記者洪安怡／台北報導

經濟部公布2月外銷接單統計，五大主要接單地區表現分歧，其中以美國接單249.3億美元最為強勁，年增率達45.1%；東協地區以129.8億美元緊隨其後，年增33.8%。若併計前二月數據，兩大地區接單規模雙雙刷新歷年同期紀錄。

經濟部分析指出，前二月累計接單貨品，美國主要以電子產品與資訊通信產品為大宗，累計今年接單達524.7億美元，年增54.6%，其中資訊通信產品接單年增達104億美元，增幅翻倍成長；東協地區同樣受惠於電子產品需求，累計今年接單288.1億美元，年增50.2%，其中以電子產品增加58億美元最多，增幅達89.2%。

相較於美、東協的強勁增長，其他地區表現則相對溫吞。日本2月接單29.1億美元，年增17.8%。中國大陸及香港2月接單105.1億美元，微幅年減0.2%；歐洲地區則因需求疲弱，2月接單68.2億美元，年減5.6%。

合計1至2月整體接單比重，美國占比37.3%穩居首位，東協占20.5%躍居第二，中國大陸及香港則以17.3%退居第三，其後依序為歐洲地區11.5%及日本4.5%。

日本 香港 美國

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