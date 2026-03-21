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前二月外銷訂單 資訊、電子動能強勁

經濟日報／ 記者洪安怡／台北報導

經濟部指出，今年來電子與資通產品接單持續暢旺，累計前二月，資訊通信產品接單478.7億美元，年增76.8%；電子產品接單588.4億美元，年增50.7%，金額雙雙創歷年同期新高，反映出科技類貨品的強勁動能。

經濟部統計，2月資訊通信產品接單227.2億美元，年增55.2%，主因雲端服務供應商（CSP）持續擴增資本支出，推升伺服器及網通產品需求；電子產品接單262.5億美元，年增26.2%，同樣受惠AI及高效能運算需求帶動，挹注IC製造、晶片通路及記憶體接單表現。

光學器材方面，2月接單14.8億美元，雖年減13.3%，但受惠半導體產業投資動能延續，帶動光學檢測及量測設備訂單成長，累計前二月接單已由負轉正，年增2.1%。

相較於科技貨品的亮眼表現，傳統產業接單動能則顯得分歧。機械產品2月接單15.1億美元，年增0.3%，受惠半導體廠擴產與自動化設備需求續溫，累計1至2月年增率達20.6%；基本金屬2月接單17.3億美元，年減幅縮小至7.1%，累計1至2月亦由負轉正，年增0.7%。

經濟部 資本支出 自動化設備

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