前二月外銷訂單 資訊、電子動能強勁

美伊衝突持續，戰爭沒有短時間結束跡象，政府雖強調穩定物價，但物價已蠢蠢欲動，瓦斯價格率先起漲，與民眾最相關的小吃也在醞釀，漲幅5到30元都有，餐飲、食品業者表示，情況若未緩解，民眾恐要面臨「萬物皆漲」，通膨情勢不容樂觀。

2026-03-21 00:44