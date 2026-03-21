前二月外銷訂單金額創高 衝上1,407億美元

經濟部昨（20）日公布2月外銷訂單金額為638.8億美元，年增23.8%，淡化春節因素後，合併今年前二月接單金額達1,407.8億美元，更寫下歷年同期新高。經濟部預估，3月接單有望直衝780億美元，挑戰單月歷史新高，推升第1季「淡季不淡」的強勁成長。

今年2月適逢農曆春節，在工作天數減少下，原先經濟部預期接單年增率約落在9%至12.9%之間。然而，實際結果遠優於預期。經濟部統計處處長黃偉傑分析，電子與資通訊產品的強勁需求仍是主要支撐力道，特別是半導體記憶體受惠價量齊揚，加上資訊通信的伺服器需求超乎預期，成為推升動能的兩大功臣。

近一年外銷訂單金額及成長率

觀察主要貨品，電子與資通訊產品依然是接單成長的兩大火車頭。2月電子產品接單262.5億美元，年增26.2%；資訊通信產品表現最為驚人，接單227.2億美元，年增率高達55.2%。兩大貨品的主要訂單來源均集中於美國及東協地區。

在主要接單地區方面，美國以249.3億美元穩居首位，占整體比重39%，年增45.1%；東協地區則以129.8億美元緊隨其後，年增33.8%。

目前中東戰火未歇，面對地緣政治與關稅不確定性的隱憂，黃偉傑指出，地緣衝突對物價的衝擊多屬短期，且各國已有因應措施。長期而言，全球AI成長趨勢未變，這正是我國生產與外貿的強項。隨著各國積極投入AI建設，半導體先進製程及伺服器相關供應鏈訂單動能無虞，整體增長趨勢仍朝正向發展。

依據調查，受查廠商對3月接單看法也偏向樂觀，金額動向指數達57.2。經濟部預估，3月單月接單金額將落在760億至780億美元之間，年增率最高上看42%。

如果按預測中位數估算，3月極有機會突破歷史單月最高紀錄，使今年第1季接單金額達到2,168億至2,188億美元，年增率衝破40%，奠定「史上最強第1季」的根基。