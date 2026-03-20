台灣燈會創造316億元產值 中央地方打造國家級觀光品牌

剛剛圓滿落幕的2026台灣燈會，根據嘉義縣政府初步統計，展期共吸引約1,360萬人次參觀，預估帶動約316億元觀光產值，涵蓋住宿、餐飲、交通、伴手禮及相關消費。燈會期間，嘉義縣朴子及太保地區週末假日住房率達95%至100%，嘉義市假日住宿率亦突破9成，地方商圈營業額普遍成長約3成以上，顯示大型節慶活動對地方經濟具有顯著帶動效果。

交通部觀光署表示，「台灣燈會」自1990年創辦至今已邁入第37屆，為台灣最具代表性的國家級節慶品牌之一，並已從早期單一節慶活動，發展為整合文化展演、城市行銷與觀光產業的國家級平台。透過中央與地方分工合作，持續帶動地方觀光發展並創造整體經濟效益。

觀光署指出，台灣燈會採中央與地方協力模式推動，中央主要負責整體品牌策略、主燈及主燈區規劃建置、國際宣傳推廣與整體策展方向，包含主燈設計製作、主題燈區規劃、燈會主視覺（CI）、國際媒體與KOL邀訪及整體行銷推動等核心工作；地方政府則依據觀光署整體規劃，協助負責場地整備、交通疏運、環境營造及地方燈區與遊客服務等執行事項。

觀光署說明，中央除補助地方政府經費外，亦直接投入主展區及相關標案經費達2億2,590萬餘元，支撐燈會整體規模與品質；另結合民間贊助資源約2,997萬元，以及觀光署與交通部公路局協力投入之交通疏運經費約2,100萬元。

此外，中央亦協助地方辦理多項關鍵專業項目，包括花燈競賽研習、大型群聚活動安全應變計畫、指標系統建置、電力工程及廣播設施等，並補助或分攤相關經費約2,499萬元，以確保燈會整體運作品質與遊客安全。上述投入係從整體策展、展區建置至交通系統等多面向共同支撐燈會運作，嘉義縣府另獲中央各部會支持8,699萬元亦為整體中央投入之一環。

觀光署強調，中央投入涵蓋品牌經營、策展執行與系統整合等面向，並非僅以補助金額即可完整呈現其角色與實質投入。

觀光署進一步表示，「台灣燈會」歷經三十餘年發展，已逐步建立國際辨識度，成為台灣重要的觀光品牌。透過中央長期品牌經營與國際行銷，使燈會不僅是地方活動，更是吸引國內外旅客參與的重要觀光盛事；各縣市政府積極爭取主辦，亦反映其對城市能見度與觀光人潮所帶來的實質效益。

觀光署表示，台灣燈會不僅是文化展演活動，更是推動「節慶經濟」的重要平台。透過活動期間所創造的人潮與消費，帶動地方產業發展，同時藉由國際宣傳與品牌效應，延續後續旅遊動能，形成長期觀光效益。

針對主燈「光沐－世界的阿里山」後續規劃，觀光署說明，主燈係由中央負責整體規劃、設計與製作，作為燈會核心展演內容之一；燈會閉幕後主燈之典藏與後續管理，則由主辦縣市政府負責辦理。中央並於規劃階段提供專業建議，並於設計初期即納入後續維護與再利用評估機制，與地方共同評估維護成本、展示條件及觀光效益延續性，期兼顧藝術價值與永續理念，妥善規劃後續運用方式。

觀光署強調，台灣燈會不是單一活動，而是一項帶動城市發展與觀光產業的長期投資。未來將持續透過此一國家級品牌平台，深化中央與地方合作，結合文化創意與觀光資源，擴大節慶觀光整體效益，提升台灣在國際旅遊市場的能見度與競爭力。