美、東協下單爆發 外銷訂單金額衝歷年同期新高

美國與東協兩大市場持續點火，穩坐外銷訂單的主要成長引擎。經濟部公布2月外銷接單統計，五大主要接單地區表現分歧，其中以美國接單249.3億美元最為強勁，年增率達45.1%；東協地區也以129.8億美元緊隨其後，年增33.8%。若併計1至2月數據，兩大地區接單規模雙雙刷新歷年同期紀錄。

經濟部分析指出，全球市場對AI運算與數位轉型需求熱度不減，支撐我國外銷動能。觀察前二月累計接單貨品，美國主要以電子產品與資訊通信產品為大宗，累計今年接單達524.7億美元，年增54.6%，其中資訊通信產品接單年增達104億美元，增幅更是翻倍成長；東協地區同樣受惠於電子產品需求，累計今年接單288.1億美元，年增50.2%，其中以電子產品增加58億美元最多，增幅達89.2%。

相較於美、東協的強勁增長，其他地區表現則相對溫吞。日本2月接單29.1億美元，年增17.8%，主要受資訊通信產品成長帶動。然而，中國大陸及香港2月接單105.1億美元，微幅年減0.2%；歐洲地區則因需求疲弱，2月接單68.2億美元，年減5.6%。

合計1至2月整體接單比重，美國占比37.3%穩居首位，東協占20.5%躍居第二，中國大陸及香港則以17.3%退居第三，其後依序為歐洲地區11.5%及日本4.5%。

至於中東局勢動盪導致國際原物料價格波動，是否推升後續外銷接單金額？經濟部統計處處長黃偉傑認為，接單表現必須同時考量「價」與「量」的關係，原物料價格上漲可能墊高訂單金額，但若高物價進一步抑制終端需求，導致接單量萎縮，最終整體表現恐不如預期。因此，地緣政治風險對全球消費動能的衝擊，仍是未來需要密切觀察的變數。