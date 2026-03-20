AI熱潮擋不住 2月資通與電子產品訂單刷新歷年同月新高

新興科技蓬勃發展，支撐外銷接單持續擴張。經濟部指出，2月電子與資通產品接單持續暢旺，累計今年前兩個月，資訊通信產品接單達478.7億美元，年增76.8%；電子產品接單588.4億美元，年增50.7%，金額雙雙創下歷年同期新高，反映出科技類貨品的強勁動能。

經濟部統計處20日公布外銷接單統計，2月資訊通信產品接單227.2億美元，年增55.2%，主因雲端服務供應商（CSP）持續擴增資本支出，推升伺服器及網通產品需求；電子產品2月接單262.5億美元，年增26.2%，同樣受惠於AI及高效能運算需求帶動，挹注IC製造、晶片通路及記憶體接單表現。

光學器材方面，2月接單14.8億美元，雖年減13.3%，但受惠半導體產業投資動能延續，帶動光學檢測及量測設備訂單成長，累計1至2月接單已由負轉正，年增2.1%。

相較於科技貨品的亮眼表現，傳統產業接單動能則顯得分歧。機械產品2月接單15.1億美元，年增0.3%，受惠半導體廠擴產與自動化設備需求續溫，累計1至2月年增率達20.6%；基本金屬2月接單17.3億美元，年減幅縮小至7.1%，累計1至2月亦由負轉正，年增0.7%。

不過，塑橡膠製品與化學品表現相對疲軟，2月接單均為11.2億美元，分別年減21.4%及21.9%，即便加計1月數據，規模仍呈現縮減。

經濟部統計處長黃偉傑指出，目前傳統產業的回升動能尚未穩定，仍需觀察一段時間。他分析，中國大陸近期粗鋼與鋼材生產已現負成長，顯示反內捲政策，在基本金屬部分初見成效，但化學品與塑橡膠製品仍受全球產能過剩壓抑，衝擊依然存在。因此政府正積極輔導傳統產業轉向高值化發展，切入AI供應鏈，透過技術轉型尋求差異化競爭優勢。