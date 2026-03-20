陳冲清大開講：川普發行穩定幣為美債續命 台灣應證明自身價值

國立清華大學科技管理學院昨舉行「孫運璿科技講座」，邀來前行政院長陳冲開講，陳冲以「以蠡測海」（用小瓢測量大海，比喻見識淺短）作為謙稱，強調在瞬息萬變的數位金融領域中，即便只是從微小的觀點切入觀察，也具備討論的價值。

另外，陳冲也從當時熱門的穩定幣（Stablecoin）出發，探討貨幣的本質、數位資產的興起以及對全球金融秩序的衝擊。

陳冲說，台灣在國際處境受限、可取得資訊有限的情況下，更需要從零碎訊息中判讀全球局勢變化，擴張視野、與國際接軌；而近年國際變局快速，尤其美國前總統川普重返政壇後帶來的衝擊，更是觀察全球政治經濟的重要切口。

陳冲開場先談「以蠡測海」的概念。他說，「蠡」就是古時以葫蘆剖半做成的瓢，用這麼小的工具想去測量整個海洋，看似荒唐可笑，但若在資訊受限的情況下，仍可藉由審慎取樣，從中看出重要線索。

他認為，台灣正處於類似處境，因邦交國少、參與國際組織有限，政府與社會都不可能掌握全部訊息，只能設法透過各種管道，從片段資料理解世界變化。

陳冲表示，中文裡早就有類似智慧，例如「一葉知秋」、「以管窺天」、「見微知著」，都說明即使只掌握局部資訊，若觀察得夠細、判讀得夠準，仍可能看見更大的全貌。他也直言，政府提供的資訊未必完整，不是因為刻意隱瞞，而是本身也面臨接觸國際資訊的限制，因此台灣更需要主動尋找各種機會與世界保持連結。

談到川普時，陳冲形容，近百年來人類社會的劇烈變動，甚至「比不上他100天的在任」。他說，自己過去常稱尼克森是「對美國最偉大的總統」，但川普展開第二任期後，這樣的說法已有所保留，因為川普確實也可能成為美國歷史上極具影響力的總統，只是這樣的影響對全球未必是好事。

為說明川普的行事風格，陳冲舉出1992年電影「小鬼當家2」拍攝插曲指出，當時劇組原已和紐約廣場飯店談妥拍攝條件，川普卻臨時要求，除非自己能入鏡、還要有台詞，否則不准拍，最後導演只好讓川普在片中短暫現身。陳冲藉此形容，川普作風強勢，即使已有合約在先，仍可能要求一切照自己的意思走。

他也提到川普1985年購入海湖莊園的過程，指川普原本向屋主開價1500萬美元遭拒，之後轉而買下附近一塊關鍵空地，再釋出將在當地興建建物、阻擋莊園視野的訊息，使原本有意競標的買家卻步，最後成功以較低價格買下物業。陳冲說，這類做法正反映川普在商場上慣用的操作方式，也有助理解他日後面對政治與經濟議題時的思維邏輯。

另外，陳冲演講中談到願景工程基金會近年推動氣候變遷議題的經驗。他說，基金會曾與聯合報系合作前往格陵蘭採訪，原因是當地竟出現「下雨」現象，而格陵蘭原本應是只下雪、不下雨的地方，這正是氣候異常的重要警訊。當地官員甚至直言，若世界持續如此發展，總有一天格陵蘭可能成為全球最適合人類居住之處，這句話聽來震撼，也凸顯全球暖化帶來的嚴峻後果。

陳冲指出，過去很多人不知道什麼是穩定幣，穩定幣背後有100%的法定貨幣（如美元）作為後盾，具備極高的資產流動性與保本特性。在加密貨幣與網路交易市場中，穩定幣被廣泛當作交易媒介使用，其影響力已直接牽動全球商業體系的發展。

他提到，川普頻頻祭出關稅戰，背後更深層的戰略實為解決美元和美債危機，於是川普想出穩怪招，也就是發行穩定幣，且穩定幣背後必須要有現金或短期美債準備，這代表美債市場問題也獲得解決。

「穩定幣由無到有，為美債續命！」陳冲說，為了替美債續命，各國紛紛推動穩定幣法案。包含日本、韓國與新加坡皆已實質推進，尤其美國更在朝野共識下火速通過如此爭議的法案，代表美國朝野或者是政府行政、立法部門，大家都有共識，要救美元和美債是很有必要的。

最後，陳冲總結，台灣目前僅剩11個邦交國，台灣作為法律實體的地位極易遭到他國否認，必須要在這個國際社會裡面，去證明我們是一個「咖」，大家應坐下來好好討論，勿意氣用事，應思考如何證明自身價值。